台政府官网猛烈遭袭 黑客称「特别行动」

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日短暂访问台湾，此举激怒了中国。除了解放军宣布在台湾周边实施军演以外，台湾的政府单位网站、车站和超商电子看板近几天都传出遭到黑客入侵。

高雄新左营车站的大萤幕本来播放的广告被替换为简体字标语，写着「老巫婆窜访台湾，是对祖国主权的严重挑衅。那些积极迎接的人，终将受到审判。同种同族的血亲关系割舍不断，伟大华夏终将统一。」

NCC：小心恶意软件

台湾铁路局回应，经调查后发现是广告公司以外部网络连接大萤幕而受到入侵，除了全面停止推播，也已经报警。由于不属于铁路局的公务网络，因此内部资讯系统及资安防护未受到影响。和台铁萤幕上一样的文字也出现在南投县竹山镇公所大型广告看板上，还有部分超商的电子看板出现了「战争贩子裴洛西滚出台湾」。

台湾国家通讯传播委员会（NCC）主委陈耀祥对此表示，初步调查，发现是广告媒体的系统使用中国软件。他提到，企业资讯系统使用中国软件应特别小心，其中可能有后门和木马恶意软件，容易成为被攻击的对象。

政府机关、机场、台电成攻击对象

此外，桃园机场和政府单位的网站也出现无法正常运作的状况。桃园机场网页周四出现连线不稳状况。 「苹果新闻网」引用桃园机场公司回应称，其官网自8月4日上午8点多开始连线不稳，内网、机场app及机场营运运作正常，机场公司持续监控处理中。

遭到攻击的还有外交部和台电网站，外交部发言人欧江安在4日的例行记者会上说，裴洛西抵台的2日傍晚侦测到大量连线来自中国、俄罗斯的IP，「数量庞大，一分钟达到850万次企图登入，这明显是蓄意要瘫痪我国相关网站」。负责电力供应的台电表示，在3日当天受到骇客攻击次数高达490万次，超逾过去两个月的总和。

行政院政务委员唐凤指出，各公务机关近日受到网络攻击，总流量比过去单日最高攻击量高出23倍。行政院发言人罗秉成证实，被攻击的对象包含总统府、国防部、外交部等，但已启动因应机制、加强防护，并没有产生相关危害。行政院长苏贞昌在8月4日的院会中强调，基础设施防护、公司部门都应该提高警觉，各部会主责的相关产业公协会、企业公司若有需要，政府将协助防御资讯作战。

近年来，来自台湾和美国智囊团的几份报告强调，在对台湾进行军事攻击的情况下，中国很可能首先对台湾的关键基础设施（如电网）发动削弱的网络安全攻击。路透社报导称，在周四中国外交部例行记者会上，当被问及台湾的网络攻击时，发言人拒绝发表评论，负责监管中国互联网的国家网信办没有立即回应记者的评论请求。

黑客组织称将发动攻击

一个名为「APT 27」的黑客组织周三在YouTube上传了视频，宣布为了抗议佩洛西的访问，将对台湾发动「网络特别行动」攻击台湾政府和基础设施。 「APT 27」还声称它已经关闭了台湾的6万个互联网连接设备。APT 27也被称为「熊猫使者」，西方认为该组织行动受到中国官方支持，还曾被德国政府认为其瞄准德国的制药和科技公司进行攻击。

埃森哲的网络威胁情报专家王艾瑞（Eryk Waligora）认为，到目前为止的攻击似乎是「戏剧性大于威胁性」。他说，过去例如去年11月至今年2月的攻击，迫使台湾的几个金融机构暂停网上交易，其实在技术上更加复杂，而且更具破坏性。

（综合报导）

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