台政府大幅提高明年防务预算

（德国之声中文网）台湾行政院今天通过明年的中央政府总预算案，岁出新台币2兆7191亿元，较今年增加4680亿元，约增20.8%。台湾行政院院长苏贞昌表示，明年度预算规模为史上最大，还债金额是22年新高。其中，台湾明年的公共建设预算将近6000亿元，较今年度大幅增加近1460亿元，成长32%；科技发展预算规模也达1777亿元，较今年增加180多亿元。

在国防经费方面，台湾行政院核列明年度国防部主管岁出预算4151亿元，较今年度法定预算增加475亿元，增长约12.9％。加计新式战机采购及海空能力提升计划采购特别预算1083亿元，以及非营业特种基金629亿元后，整体防务预算规模达到新台币5863亿元，较今年增加716亿元，增幅达13.9%。

以上防务预算两位数的增长率，与台湾近年来的国防开支增长相比，增幅明显。自2017年以來，台湾防务预算年增长率一直低于4%。

防务开支增加将主要用于运营成本

台湾行政院主计总处主计长朱泽民表示，国防开支的增加将主要用于运营成本。他说，"因应两岸情势我方飞机升空，船舰要出海，油料与维修费等作业维持费用评估增加很多。"

据台湾自由时报报道，朱泽民受访时进一步指出，"明年度国防预算的大增确实与因应两岸情势有关，未来我方飞机升空，船舰要出海，油料与维修费等作业维持费用评估会增加很多。军方的作业维持费因此较今年大增271亿元，增幅25.4%，达1337亿元。"此外，他说，明年度国防部的作业维持费，要不要动用政院等相关的预备金支应，要看两岸情势的发展。未来若真的不够用，国防部的第一预备金与政院的第二预备金都会充分支应。

台湾去年曾宣布到2026年增加86.9亿美元的防务预算，这笔预算在每年的军费开支之外，主要用于海军武器，包括导弹和军舰。

中国对台军事活动猛增

今年3月，中国官方透露2022年国防预算超过1.45万亿元人民币，同比增长7.1%，为2019年以来最大的增幅。军事专家则相信，实际军费远高于对外公布的数字。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



中国一直在台湾附近展开军事活动。根据法新社数据库的统计，去年台湾记录了大约970架中国战机侵入其防空识别区，是2020年大约380架的两倍多。而今年的这一数字已经超过980次，仅8月份就有超过360架入侵台湾的防空识别区。

在美国众议院议长佩洛西访台后，中国向台湾周边海域派遣了军舰和战斗机，展开了自1990年代中期以来规模最大、最具侵略性的军演。

据"福建海事"微信公众号8月24日公布的信息，莆田海事局发布航行警告，8月26日6时到21时、8月27日6时到21时，将在福建福清市沙埔镇目鱼岛附近海域、莆田市南日镇东月屿附近海域开展实弹射击训练，禁止一切船舶进入。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

推动豪猪战略

北京方面针对台湾活动的增加进一步加剧了对台湾落后的军事资源，尤其是老化的战斗机机队的压力。过去，台湾军方偏爱购买战斗机和军舰等大件商品。近期，美国和台湾的战略家越来越多推动台北采取不对称作战的"豪猪"战略。该战略强调购买相对廉价和机动的武器系统，如反舰导弹和防空导弹，以及训练士兵和文职预备役人员在敌后作战，以抵御入侵的登陆部队。美国国务卿布林肯多次表态，美国将尽一切努力确保台湾拥有自卫的手段。

蔡英文：不会挑起事端或升高冲突

本周四，台湾总统蔡英文在总统府日本东京大学学者松田康博今（25）日拜会总统蔡英文时表示，台湾要向中国发出讯息，台湾政府和人民要有保卫台湾的强烈意志与实力。如果缺乏实力，无论是国际合作或与中国的沟通，都无法反映出台湾在安全上的利益。

蔡英文表示，大家都看到中国近期在台湾周边进行军演，对区域安全带来严重的威胁。她再次强调台湾捍卫主权及守护民主自由的决心，并表示，台湾身为国际社会负责任的一员，不会挑起事端或者是升高冲突，期盼民主国家携手合作，共同维护区域的安全，也希望和日本深化交流合作，一起促进印太区域的自由开放及稳定繁荣。

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