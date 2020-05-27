台推专案处理香港移民 民团吁修难民法

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文在周三（27日）的记者会上称，将提供香港人必要的协助，让港人赴台居留工作，「无论将来我们对这个条例有什么调整，我们有一件事情是确定的，就是我们照顾香港人民的心和决心是不变的」。

蔡英文对于香港的自治及自由被压缩表达严正关心，并指香港的民主自由对于区域和平稳定非常重要。她也表示已经与行政院达成共识，交由陆委会对港人的安置、居留、就业进行完整规划，也希望陆委会在最短时间能够向社会大众说明其规划。

港人申请入台暴增

据台湾内政部移民署统计，去年到台湾居留港人达5858人，较2018年增加4成以上。台湾总统蔡英文预料，这个趋势会延续下去。

港人若要申请投资移民台湾，须填写「港澳居民规划以投资事由在台居留或定居之投资计画表」，经台湾经济部投资审议委员会审批后，才会取得资格。

在今年3月以前，申请人只要在台湾投资600万台币以上开设或入股公司，并连续居住满1年、期间不离境超过30日就可入籍台湾，其公司没有规定要开设实体店或聘请台湾本地人。

门槛提高 港人「两面受敌」

但台湾当局在2020年3月初调高门槛：虽然投资金额同样为600万台币，但申请人需开设实体店，投资或营运公司由1年加到至少3年，而且每年至少聘请2名台湾员工。申请人如在第一年离境天数不超过30天可申请台湾护照，但投资公司若无法符合营运3年的条件，当局有权没收批出护照。

港版国安法消息一出，把去年反送中以来的移民潮推上高峰。专门协助港人移民台湾的宝岛移民顾问负责人张湘玲对德国之声表示，她的公司收到4倍查询，一个周末已经有200多人询问，很多人价钱也不问就说要签约，但直言公司根本消化不下一下子暴增的案子。

而受移民门槛提高影响，港人申请更加困难。张湘玲透露，台湾当局3月更改要求后，其公司送到投审会的计划书获准率一下子大跌7成，她质疑当局利用行政措施拖慢审批程序，以控制赴台人数，「以前我们天天收到投审函，现在一个礼拜有一两封就已经很开心，要恭喜客人了」。她又形容现在香港人是两面受敌，「北京的压力来势汹汹，台湾又收紧政策，我所有客人都心焦如焚」。

个案：10月申请至今未获批

从事文化产业、现年45岁的Cecilia，去年10月初反送中期间申请投资移民，11月已赴台完成身体检查、开立公司等各项程序，但至今过了大半年仍未能取得资格。她对德国之声表示，比起2年前移民台湾的香港朋友，自己被要求提交许多额外文件，包括学历、工作证明、商业登记、交易收据等，因要不断补交文件，后来又说投资计划书获批机会不大，Cecilia只好更改计划书，经历多番折腾。

她和丈夫育有4岁半的儿子，她形容一家人的心情「半天吊」（悬在半空），后面的计划也被打乱。「其实我们连房子也看了，已经决定好住哪个区，本来打算暑假去，让儿子入读幼稚园，尽早适应台湾的语言和文化，但现在一切不能确定下来。」

她表示，理性上理解台湾政府收紧移民政策，指将心比己，自己作为香港人也讨厌大陆新移民掠夺本地资源，但感性上却又很担心前路，尤其香港局势越来越差：「如果台湾过于严格、有点堵截的心态，就会对我们很不利。」

移民顾问张湘玲说，随着申请人数暴增，赴台竞争越来越激烈，台湾当局也「越来越挑」，对学历、工作经验等要求更高。她说几年前移民台湾的香港人大多数是来退休，背景相对平庸，但这一年来申请者学历越来越高。「有学士已经是基本，很多人有硕士、甚至博士学历，不少是专业人士或曾在跨国大企业工作，我经常看到客人的背景会觉得很唏嘘：香港正在流失大量人才。」

民团：应修「难民法」

按照台湾法律，港人赴台居留的条件相对中国大陆人民宽松许多。前者适用《港澳条例》，除了就学，有特殊成就、满足投资条件等即可移民台湾。但《两岸人民关系条例》中，大陆人除了经过繁琐程序的结婚之外，几乎没有移民台湾的管道。

蔡英文在记者会上说，现行法律、尤其是《港澳条例》足够保障港人，但有民间团体并不认同。港边城青年、台湾公民阵线、台湾人权促进会等香港与人权团体周三（27日）集体召开记者会，呼吁立法院尽快推动「难民法」，协助庇护香港人。

台湾人权促进会难民议题专员林姝函表示，仅凭《港澳条例》第18条的模糊文字，导致更多庇护工作因缺乏法源而窒碍难行。她说自反送中以来，香港抗争者面临政治追诉，被迫离开家园，但台湾仍缺乏庇护的法律制度，有赖民间团体协力才能暂时侥幸解决。

《港澳条例》第18条明定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。但由于台湾没有「难民法」，如何应对因政治因素离开香港的港人，配套法律并不完备。

林姝函表示，民间团体近期将向陆委会提交《港澳条例》第18条下位阶的法规命令草案，明列申请程序、程序通过效果与救济途径，希望民间版本草案可以抛砖引玉。

降低门槛忧成国安漏洞

台湾基于与北京当局之间的主权争议，尽管希望接收香港移民，却也担忧降低门槛会形成国安漏洞。台湾公民阵线发言人江旻谚虽强调支持香港的重要性，但也建议搭配配套措施，他呼吁香港居民、法人、团体等来台投资时，应具有「陆资无重大影响力切结书」。

他也认为，若未来中国政府透过强制手段令香港的相对自主性完全丧失，则行政院应根据《港澳条例》第60条停止部份条例之适用。