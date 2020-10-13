台拟购德国疫苗 被批舔中

(德国之声中文网) 根据东洋药品10月12日新闻发布会上的表态，预计将在2021年第一季度到货1000万剂由德国BioNTech公司研发的新冠疫苗，按照每人两剂计算，可供500万人接种。东洋公司董事长、曾经在蔡英文麾下担任行政院长的林全表示，公司已经获得了BioNTech的授权书，将在授权书有效期内与台湾主管部门协商，最多将交付3000万剂疫苗，可供1500万人接种。台湾总人口约2300余万人。

不过，台商刘伟纪12日晚间却在脸书上发帖质疑东洋药品的举动，指出该款疫苗研发工作系德国BioNTech、美国辉瑞、中国复星医药合作进行，且是在中国大陆的监管审批下开展试验，因此违反了台湾卫生福利部长陈时中此前的"不买中国疫苗"之表态。

BioNTech与复星医药的合作关系

陈时中是在9月底做出这一表态的。当时，他在回应国民党籍立法委员的质询时强调，没有计划购买中国大陆生产的新冠疫苗，而且按照现行法规，台湾本来就不准许进口中国生产的疫苗类制品。

但是陈时中的发言并没有明确定义究竟什么才是"中国大陆生产的疫苗"。总部位于德国美因茨的BioNTech公司，今年初新冠疫情刚爆发时就启动了疫苗研发，并且在3月16日获得了中国复星医药集团的1.2亿欧元研发资金，其中4400万欧元为股权投资；复星医药则获得了在中国大陆及香港、澳门地区基于BioNTech的mRNA技术平台"独家开发、商业化"新冠疫苗产品的权利。除了复星医药，BioNTech还和美国辉瑞制药建立了新冠疫苗研发合作关系。

今年8月5日，BioNTech与复星医药联合宣布，已经获得了中国当局的许可，启动了在中国的临床试验。目前，编号为BNT162b1的疫苗已经进入了第三期即最后一期临床试验阶段。

在10月12日的新闻发布会上，台湾东洋药品并没有指出BioNTech与中资企业的合作关系，只是说明该疫苗已经获得了足够亚洲人种的资料，"不需要在台湾再做临床试验"。东洋药品在列举疫苗临床试验地点时，只点出了阿根廷、巴西、南非、土耳其、美国，对中国则只字未提。

台卫福部：BioNTech是德国厂商

在遭到台商刘伟纪"爆料"之后，不少台湾网民指责东洋药品有"舔中"、"亲共"之嫌。针对这些质疑，东洋药品10月13日发表声明回应指出，德国BioNTech公司的中资比例仅有0.7%，远远低于法令规范的30%。公司还强调，东洋药品此次的疫苗授权协议交易对象是BioNTech公司，疫苗生产、资金交易、物流往来对象均在德国。声明并未回应"疫苗是否算作中国研制"之质疑。台湾卫福部下属的国家卫生指挥中心也在同一天表示，BioNTech被认定为德国厂商，只不过公司股东来自多个国家。

中国的疫苗正在巴西进行临床试验

BioNTech的疫苗，被认为是当前全球研发进度最快的十余个新冠疫苗项目之一，皆进入了第三期临床试验阶段。其中4个项目由中国企业主导。根据多家媒体的报道，由中国康希诺公司与中国工程院院士陈薇团队合作研发的Ad5-nCoV疫苗，在尚未完成临床试验、未获正式审批的情况下，已经开始供军方、医疗单位、国有企业的"内部人士"接种，这一行为在国际上引发了一些争议。不过，争议更大的是俄罗斯研发的Gam-COVID-Vac疫苗(商品名Sputnik V)，该疫苗在尚未完成第三期临床试验、此前几阶段试验数据遭同行质疑的情况下，就获得了俄罗斯当局的正式审批，称为了"全球首款获审批疫苗"。俄罗斯总统普京甚至还宣称，他的女儿已经接种。

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