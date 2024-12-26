台总统府首度“桌上推演”预防两岸冲突

为预防台海战争、天灾等极端情境，台湾总统府周四举行了沙盘推演，模拟在危急时刻政府各单位的应对措施。

（德国之声中文网）台湾总统府周四（12月26日）召开“全社会防卫韧性委员会第二次委员会议”，并举行了总统府内首次“桌上推演”。据台湾媒体报导，此为时3小时的“桌上推演”由台湾副总统萧美琴、国安会秘书长吴钊燮等人带领，19个中央部会、16个地方局处及民间团体参与。

人力、联系不足

台湾总统赖清德在会议上表示，本次推演是为了落实上一次的会议结论，以验收政府各单位面对极端情境的应对准备。对于透过推演发现内政部人力不足、各单位联系有待强化等问题，赖清德称发现不足是一件好事。他指出，无论是面对天灾还是威权扩张野心的威胁，相信只要政府和全体社会“有准备，就能应对”。

赖清德提到，委员会在决策时考虑到“民力训练暨运用”、“战略物资盘整暨维生配送”、“能源及关键基础设施维运”、“社福医疗及避难设施整备”以及“资通、运输及金融网络安全”等五大主轴。他说，此次以“有想定、无脚本”方式，参与部门临机应变、面对问题来提出对策，也更加贴近危机真实发生时的状况。

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着重灰色地带行动与冲突边缘

国安会副秘书长林飞帆则称，推演模拟了如何应对“高强度灰色地带行动”以及“濒临冲突状态”两种情境，检验政府相关机制整合，如何维持政府持续运作、维持社会民生核心功能，以及必要时支援整体社会防卫。所谓“高强度灰色地带行动”包括中国扩大军演、资讯战与认知战等。

在会议上，赖清德还宣布自明年开始，针对防空与救援的“万安”、“民安”演习，也将重新整合为“2025城镇韧性演习”，加强非军事部门的防护机制。他指出，如此一来，与军方的汉光演习有所区隔，能够“以不依赖国军支援的方式，而又能相互支援呼应”。

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（综合报导）

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