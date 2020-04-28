台官方称金正恩病了 蓬佩奥：还没看到他

（德国之声中文网）外界盛传36岁的金正恩接受心脏手术后病危，流言满天飞。据台湾中央社报导，民进党籍立委蔡适应今天（30日）向台湾国家安全局长邱国正询问金正恩情况，邱国正回应「（金正恩）有病」。蔡适应追问：「是生病但人好好的？」邱国正仅微笑，未多作说明。

美国的立场也受到关注，特朗普日前称知道其下落但不能透露，但美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周三（29日）表明，美国并未取得金正恩的情报。

他接受福斯新闻网（Fox News）访问时说：「我们还没有看到他（金正恩）。我们今天没有新的资料可以公布，我们正在密切监察。」

饥荒危机

他续指在新冠肺炎疫情下，朝鲜有粮食短缺和饥荒的危机，「我们正在密切监察每一项事情，因为会影响我们推动半岛无核化的目标」。

蓬佩奥没有详述饥荒问题，但此前有报导指，今年初中国爆发疫情后，朝鲜对边境出入口实施了严格限制，导致境内食品短缺。

路透社曾引述消息人士称，一个朝鲜经济代表团本周访问中国，磋商贸易问题，据悉中国拟向朝鲜提供大米丶大豆和泡面等应急食物及医疗物资。中朝官方均没有就报导作出回应。

2018年金正恩与特朗普在新加坡会面

朝鲜无核化

蓬佩奥周三再于国务院记者会上表示，对金正恩的状况没有补充，但透露「我们有机会跟一些朝鲜官员交流」，包括金正恩胞妹等人。

他强调，不管朝鲜领导层发生什么，美国也会继续推动半岛无核化，「我们的目标不变，就是实现金主席与总统特朗普在新加坡作出的承诺——经核实的朝鲜无核化」。

他续说：「我们仍希望将找到一条谈判解决的道路，以达成对美国人民丶朝鲜人民丶整个世界都有利的结果。」。

金正恩最后一次公开露面，是4月11日主持朝鲜劳动党中央政治局会议。他4月15日缺席「太阳节」活动，引起外界猜测。有消息指他心脏手术后休养，也有传他病危，韩国官方则指金正恩仍健在，只是在度假胜地元山避疫，甚至指卫星拍到他骑马。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）