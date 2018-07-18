 台官员访美: 台湾是维持现状的一方 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2018

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时政风云

台官员访美: 台湾是维持现状的一方

中方为中美贸易战焦头烂额之际，台湾处理两岸事务的官方单位派出首长前往华府访问，为期8天。

USA, Washington: Der taiwanische Politiker Chen Ming-Tong hält eine Rede (Mainland Affairs Council, Taiwan(ROC))

陆委会主委陈明通是台湾旅行法通过后首次访美的部会首长

(德国之声中文网) 台湾大陆委员会主任委员陈明通在华府发表演说，呼吁各国政府支持台海稳定，维护亚太区域安全。中方虽对此表示反对，但是力度与措辞都不如以往激烈。

在中国外交部18日的例行记者会上，一名记者问道台湾陆委会陈明通乃台湾第一次派出内阁级官员访美，据传将会见美国官员，中方反应为何。发言人华春莹表示，坚决反对任何形式的官方往来。「敦促美方恪守一个中国原则与中美三个联合公报规定，慎重处理台湾问题，以实际行动维护中美关系大局。 」

答问并没有提及若美方不遵守，中方会施加什么因应措施。

陆委会: 中方破坏现状，应支持台湾两岸政策

不同于民间身份的海基会，大陆事务委员会是台湾官方组织，以政府身份协调两岸事务。在这次演讲中，陈明通重申蔡英文日前接受法新社采访的观点。台湾历经百年社会变迁，从专制体制走向民主，「如今民主已经汇聚成今天台湾的核心价值，绝不容侵害」。

他接着以中国的治理模式加以对比。他认为中国近年越发集权专制，透过电子科技建构现代监控体系，是「以人民的自由换取社会的稳定」。

虽然中国发展出不同于西方的道路并取得经济成就，但是其成果却成为压迫其他国家的武器。「中共运用『锐实力』(sharp power)输出意识型态，影响各国政府决策，让许多国家提高了警觉。」

他认为中国软硬兼施「破坏台海现状」，呼吁各国政府支持台湾「维持现状」的两岸政策。

在民进党总统蔡英文上任后，因不愿承认九二共识，中国相对不愿开放官方对谈，引发美方担忧双方缺乏沟通管道。陈明通在演讲中强调，愿意「不设政治前提、不拘形式、不限地点」情况下，与中方务实对话。中央社报道，他回答记者提问时说，对谈管道有很多，在演讲时重申立场也是沟通的一种。

陈明通16日至23日访美，期间除了在研讨会发表演说，亦将拜会美国智库与官员。台湾民主基金会受陆委会委讬，与传统基金会合办此学术研讨会，主题为「两岸关系的机会与挑战」，讨论中国内部情势与中美台关系。

中央社报道，政府委托国内民间或学术机构，台美智库合作举办研讨会至今已经第九年。三年前，时任陆委会主委夏立言也曾访华府。

蔡英文: 中国对全球民主构成威胁

蔡英文总统六月底接受法新社专访，认为中国的集权体制「不只是对台湾的挑战，而是对整个地区和世界的挑战，因为，今天是台湾，明天可能就是另一个国家的面对中国扩张的影响。」她因此呼吁各国合作，「以确保我们的民主价值观，以及制约中国，并让中国霸权主义的影响最小化。」

《德国之声》访问专家吴介民，他认为蔡英文此番言论意在向国际表明，面对中国的势力扩张，台湾有很多经验故事可以跟世界分享。「不要忽略台湾在抵抗中国影响力上面的努力，不要忽视台湾在民主世界中的战略价值。」

罗法/夏立民(综合报道)

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