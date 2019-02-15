台嫌恐又送中国 西班牙不理蔡政府

（德国之声中文部）根据「人权公约施行监督联盟」掌握西班牙电信诈骗案家属的消息，可能有2名台籍嫌犯将被引渡中国。德国之声就此向台湾外交部求证，相关人员表示不清楚。面对200多名已被审前羁押2年并恐遭引渡中国的台湾人，台湾政府部门显得束手无策。

根据记者掌握的内部消息，不论是台湾提出的引渡或是司法互助都遭西班牙搁置不理。熟悉内情的人士指出，虽然两岸在2008年签署《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》，但在蔡政府上台之后，两岸关系冰冻，实质互动降低，互助更难。居中协调的民间人士也抱怨，台湾外交部提不出相关法律对策来协助台湾民众回台受审。

「人权公约施行监督联盟」执行长黄怡碧说，已经有100多名嫌犯的家属向他们寻求协助。她说：「这其中可能有人口贩运的受害者，以为到国外打工被骗到西班牙有些人被没收身分证，只能乖乖配合......他们其中许多家属处于社会底层，根本求助无门。」

她表示，中国人权纪录不彰，在严打诈骗案下，担心台嫌无法受到公平审判，甚至遭到酷刑或是有生命危险，希望政府即刻启动救援机制，透过欧盟或联合国，让西班牙暂时停止引渡。

台湾行政院人权保障委员会在去年底成立专案小组，由政委罗秉成主责协调各部会负责单位一起想办法。罗秉成说：「这是国际人权案件，将向欧盟人权法院提起诉讼」。他表示目前200多人的案件庞杂，分属不同律师处理，资料整理难度高。

案件进度

西班牙是欧盟第一个将台嫌引渡中国的国家。先前台嫌透过宪法法院打引渡官司，希望回台湾受审，但西班牙宪法法院已裁定不受理。部分案件争取政治庇护也被驳回。当事人若未即时寻求救济，在西班牙与中国关系极度友好的情况下，很有可能陆陆续续都被引渡中国。若被引渡至中国，恐如目前400多名在中国的台籍诈欺嫌疑一样下落不明。

黄怡碧提到，家属相当慌张，认为亲人未定罪前，在西班牙还能与家属联络要求协助，一旦引渡到中国，连前往探视，聘请律师和公开审讯和审判的法律程序都没有。她说：「其中有些人甚至说，宁可自杀也不要被引渡。」