台媒点评：中国不能与美国对撞 转身修理台湾

（德国之声中文网）中国政府在她踏上本次亚洲行之前多次警告，若佩洛西（Nancy Pelosi，也译为「裴洛西」）访台将造成「严重后果」。中国对台湾和美国采取报复的可能性，也是佩洛西访台引起高度关注的主因。台湾新闻媒体纷纷发表评论，讨论未来两岸、台美关系可能的发展。

台美准军事同盟

「苹果新闻网」刊登时事评论员苏稳中的评论指出：「随着俄罗斯侵略乌克兰以降，国际社会逐渐认知到，太平洋蕞尔岛国台湾处在反抗共产专制政权中国的最前线。」

「美国众议院议长裴洛西来台访问，正是基于支持台湾反共立场，及以行动保护自由民主的价值，并深信终将战胜共产专制主义的坚定信念来台，绝非仅是为贸易商业往来如此简化而已，因此台湾在反共立场上更需要坚持不懈。」

评论强调，反共仍是「美国政治路线的主流价值，特别是如何制衡习近平独裁政权的军事扩张已刻不容缓，台美准军事同盟在裴洛西访台后，将可深化合作，......，促使台美关系紧密结合、广泛具体合作，台湾民主政治、自由市场经济体制才有可能维持恒久现状。」

台北101大楼的墙上显示欢迎佩洛西的字样

中国不能与美国对撞 转身修理台湾

「中时新闻网」发布国民党中央委员何溢诚的评论，称中国大陆各政府单位事前「一连发了几纸大同小异的声明，谴责、继续谴责、强烈谴责，论述单一、主张强烈，却没有指出具体作法如何反制美国。帝国主义也许是纸老虎，但这次中国确实骑虎难下，因为高高举起就很难轻轻放下。」

「不能与美国对撞，中国大陆只能回过头修理台湾，挥舞经济制裁大棒，商务部刚宣布暂停对台出口天然砂，海关总署紧接着表示暂停台湾的柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。」

他表示：佩洛西此行让台湾「民主勇气光环加身，也给台独基本教义派打了一剂强心针，让他们以为请到了尚方宝剑与免死金牌，却给台湾人民留下无穷无尽的麻烦，连带3百多亿的经济损失，但好像国人也都已经习以为常、不足为奇，也不以为意。」

若中共动手 台湾无反制之道

《镜周刊》刊登的「镜论」认为，北京要报复可能先对台湾离岛动手：「很显然，无论从战术或战略角度而言，中共如欲拿下乌丘，甚至东引，可能在短时间内成事。暴起发难，仓促得手，无论国军或美军，都难以应变。等生米煮成熟饭，尘埃已定，美国及其盟友，犯不着为了2个弹丸山地小岛，大动干戈。但对两岸而言，却是意义重大：台湾丧失国土，中共收复领土，一来一往，输赢象征意义颇大。当然，中共也可能不采军事手段，而是改以其他方式，让台湾疼痛。譬如，宣布终止双方经济合作架构协议（ECFA）。」

「裴洛西说要来，台湾不能不让她来，还得表示欢迎之意。但她真要来了，中共拿美国没办法，却可拿台湾开刀。台湾这儿，又苦无反制之道。军事情势如此，经贸景况也差不多，对岸是最大贸易伙伴，台湾欠缺反击本钱。这种局面，真是伤脑筋。」

佩洛西访台行程在美国的政坛也有着正反的声音

佩洛西的个人信念

「风传媒」记者黄信维发表的文章指出，佩洛西的访台行程「其实在美国的政坛也掀起波澜，有着正反的声浪。不过，佩洛西此行与其说是美国官方全力表达对台湾的支持，或许可以说，是她的个人信念想支持台湾的清楚表态。」

「从她的专机抵台时，随即在《华盛顿邮报》公布的投书中，很清楚看到她直接着写着，美国不应忘记1979年『台湾关系法』对台湾的承诺，如今中国步步进逼，在军事、经济、外交等各层面打压台湾，美国必须和台湾站在一起，她会来到台湾访问，就是『要印证美国对于民主的承诺』。虽然美国政坛对她来访意见不一，但是可以看到不论是白宫还是国务卿都发言力挺。」

另一次台海危机

《自由时报》资深记者胡文辉在其评论中提到来自中国的军事威胁：中国8月4日至7日的军事演习区环绕台湾周边的海、空域，「有的演习区更侵越海峡中线及台湾领海，实施禁航禁海，实弹射击，这是公然武吓，......，美、台必须团结联手因应。」

「对台湾、以及对美国、日本、国际社会而言，中共宣布6区块绕台军演3天，就是制造另一次台海危机，台湾当然首当其冲，......，这应是共军近1年多以来几乎天天派机袭扰台湾的总演练，更是全面侵略攻台的一次模拟测试。」

「裴洛西访台，本是民主平常事，在三权分立的美国，她代表的是国会两院之一的众院，不代表美国政府但也不受拜登政府指挥，她是挺民主而来的，本就无关台独与否，就是因为中共当局反应过度，恶狠狠的放话恫吓企图阻止，更宣称共军战机又是拦截、又是击落裴洛西专机的，才会轰动国际。」

佩洛西访台引起中国政府不满

一个佩洛西 中美各自表述

「新头壳Newtalk」刊登独立评论人萧徐行的看法，其中提到中国若要攻打台湾、让美国屈服，就要有「完整的构思与计画，以及长期抗争的思想准备」。他认为：「中美武装冲突不是打一枪，射几颗飞弹就会有胜负的。中国在面对裴洛西访台这个问题上，虽然嘴上讲得很硬，但是除了经济制裁与武装封锁等非武装冲突的工具外，中国能够怎么办呢？」

此外，他也点出中国近年来的内部问题：「在疫情影响下，防疫与经济振兴成为中国最重要的议题，如何有效抑制新冠疫情的伤害以及提升经济成长成为了习近平连任第三届最重要的先头工作，裴洛西访台对于中国来说虽然是不能同意的事情，但是也没有到必须出重手，发动武装攻击的阶段。」

「因此，中美各自表述一个裴洛西，两强斗而不破就成为『拜习通话』后双方互相通气后的基本规则。白宫国家安全会议发言人柯比就代表美国表示，裴洛西有权访问台湾，但也强调这趟访问没有侵犯中国主权，或抵触美国长期的『一中』政策。美国希望看到的是这不会升级成为任何形式的危机或冲突，没有理由放大这件事。美国官方对于中国的再三保证，显然必须在中国节制制裁行为上，给予中国补偿。」

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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