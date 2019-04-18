 台媒政商云集 汪洋以「九二共识」共勉之 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2019

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时政风云

台媒政商云集 汪洋以「九二共识」共勉之

上週，第四届两岸媒体人峰会在北京召开，中国全国政协主席汪洋建议台湾媒体坚持九二共识。 随着出席峰会的媒体名单以及汪洋讲话的录音档外流，台湾媒体受中国影响的问题再度浮上檯面。

Chinas Vizepremier Wang Yang (Getty Images/Lintao Zhang)

中国中央政治局常委、中央政协委员汪洋首次出席两岸媒体人峰会，勉励台湾媒体艰难困苦、更显价值

(德国之声中文网) 5月10日，北京召开两岸媒体人峰会，共计85位两岸媒体受邀与会。 中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在峰会上，重复了中国国家主席习近平坚持「九二共识」、协商「一国两制」的主论调，也勉励台下媒体人「艰难困苦，玉汝于成」，说将来有一天，如果实现了统一，「你的坚持才变得很有价值」。

汪洋的讲话内容引发台湾内部对于中国当局对台湾媒体施压的疑虑。 12日，台湾总统蔡英文回應道，汪洋要求台湾媒体宣传「一国两制」证实了台湾媒体受到中国压力，予以谴责。 国安局副局长柯承亨今日（5月13日）上午在立法院表示，台湾为自由民主开放社会，「不需要共产国家，尤其是他们没有新闻自由，告诉我们媒体应该怎么做」。

这已是北京第四次举办两岸媒体人峰会，卻是此峰会首次在春天召开。 今年是中国全国政协主席汪洋首次与会发表讲话。 上一次出席峰会的中共中央政治局常委、全国政协主席是2016年的俞正声。 2017年冬天到2019年5月中间，都没有举办峰会。

此次峰会，中国方面除汪洋以外，国台办主任刘结一、北京市市长陈吉宁、国务院台办副主任陈元丰，北京宣传部部长杜飞进，北京市委统战部部长齐静等人也出席了开幕式。

第四届峰会由台湾旺旺中时媒体集团与中国《北京日报》报业集团共同举办。

旺旺中时扮演重要推手

从第一届开始，旺旺中时媒体集团董事长蔡衍明、旺旺集团副董事长胡志强每一届都有出席。

根据风传媒所披露的出席名单，旺旺中时集团董事长蔡衍明在名单上被列为首位，冠以「最高顾问」的头衔，可见其与中国当局的亲近程度。

根据总部设在香港的亲中媒体中评网报导，曾经担任国民党副主席与台中市长的胡志强在发表讲话时说：「去年台湾的选举给我们一个经验，即『拼经济才能得民心、接地气就能赢选票』... 台湾民众有2300万人，但是来过大陆的有900万，不够多。 所以媒体的作用在此就显示出来了。 媒体人身上的责任很大，我们是走在最前面的。 」

旺旺中时集团是一个非常庞大的媒体集团，而且以不同的名字出现于不同的传播媒介。 这次出席峰会的媒体中，同属旺旺中时集团者有：中国时报、旺报、经济日报、工商时报、中天电视、中国电视、中时电子报、时艺多媒体，总共有25人，占据85人名单中的约三成。

除了旺旺中时集团之外，其他主流媒体如TVBS、东森新闻台、联合报等也派遣高层与会。 此外，来自南投、宜兰、花莲、台中、台南、高雄的地方广播电台也有受邀出席。

分别由广达电脑、远雄建设所创立的文化机构－财团法人广艺基金会、人文远雄博物馆也派遣代表出席。

延伸阅读: 媒体自由不自律 台湾政府能否驱离红色阴影?

讲话内容心向统一

台湾媒体风传媒披露峰会汪洋讲话录音档案。 汪洋在讲话上说：「目前的台湾的格局，让在台湾的媒体可能，特别是主张『和平统一』的媒体，很不好过，我去年见蔡衍明董事长的时候，他就说，他们坚持『九二共识』，日子很不好过。 」

 他继续说道:「我当然就说，艰难困苦，玉汝于成，正是因为你不好过，将来有一天，如果实现了统一，你的坚持才变得很有价值。 」

汪洋除了在讲话中嘉勉媒体继续坚持「九二共识」之外，也为习近平1月2日告台湾同胞书进行解读，认为实现两岸和平统一的「时」与「势」都在大陆一方，因为「台湾政府连两年之后的事都保证不了」。

汪洋也对美国的角色批评了一番。 他暗示现在台湾独立人士想要依赖美国是不智之举，因为美国只把台湾当棋子，不会帮台湾打仗。 他接着说：「如果打，打得赢吗？ 我估计看也不会。 在座诸位咱们可能立场也有不同，七十多年前，美国人支持国民党的军队，洋枪洋炮没挡住共产党的枪。 」

中国官媒新华社虽然有针对第四届峰会进行新闻报导，却只字未提汪洋对于美国的评价。 对于台湾方面有哪些代表与会、中国有哪些代表发表讲话，也一字未提，仅写「黄坤明、蔡奇等参加会见」。

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