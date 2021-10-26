台外长欧洲行受瞩目 中东欧对中政策转向

(德国之声中文网) 台湾外交部长吴钊燮周三(10月27日)自斯洛伐克转往捷克访问，受邀在捷克科学院亚非研究所举办的研讨会中发言致词，美国在台协会主席莫健 (James Moriarty)丶立陶宛外交部副部长艾德梅纳斯（Mantas Adomėnas) 以及捷克国会外交丶国防与安全委员会主席费雪（Pavel Fischer）也将同台对谈。

吴钊燮此次出访中东欧的行程受到国际关注，同时也招来北京强烈反对。他26日在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的「台湾论坛」中发表演说，再次呼吁志同道合的国家在後疫情时代组成一个「民主供应链」，并强调贸易夥伴之间应该透过共享价值来提升互信。





德国外交关系委员会高级研究员狄雨霏 (Didi Kirsten Tatlow)将出席与吴钊燮同场的捷克研讨会。她认为，现在正值中东欧多国在中国政策上出现转变之际，再加上这些国家与中国的实质经济往来比其他西欧国家少，所以当他们选择提升与台湾的双边关系时，中国更难以经济制裁的方式影响这些国家的经济。相对的，这些国家的商业社群也比较少反对增进与台湾关系的声音。

她告诉德国之声：「中欧和东欧国家对共产主义也有更深入的理解，他们曾经历过那样的制度，所以它们不喜欢那样的制度。在捷克等国也有一些相关研究，探讨中东欧国家从中国到底获得多少具体利益。」

狄雨霏提到，部分研究结果显示，事实上部分中东欧国家与东亚进行贸易的真正获益来自台湾。她说：「虽然台湾与中国的领土面积不同，但在某些情况下，台湾为这些国家所带来的实际经济与投资成果却比中国大。」

斯洛伐克智库「中欧亚洲研究中心」执行长师马杰 (Matej Simalcik) 26日出席了吴钊燮发表演说的「台湾论坛」。他认为，吴钊燮率领台湾商业团出访，对中东欧国家释出一个强烈的讯号，那就是台湾有兴趣进一步发展双边关系。不过他也提到，外界不该以单一事件来审视此次出访，因为在此之前，部分中东欧国家便透过与中国跟台湾的互动当中，开始探索除了中国之外，他们还能与东亚哪些夥伴发展有意义的互动。

师马杰提到，这次台湾商贸代表团与斯洛伐克签署7项合作备忘录。他认为，这样的发展显示台斯两国的双边互动持续有新的进展，但各界仍必须观察台湾与斯洛伐克是否会从备忘录中，发展出实际项目。不过他也提到，斯洛伐克企业界长期对台湾企业都存有正面看法。

他向德国之声表示：「台湾在斯洛伐克有很多的经济活动与投资，包含几年前鸿海在斯洛伐克进行大量投资，所以与中国相比，斯洛伐克公众对台湾有更好的看法。」

德国外交关系委员会高级研究员狄雨霏 (Didi Kirsten Tatlow) 认为，中东欧多国与中国的实质经济往来比其他西欧国家少，所以当他们选择提升与台湾的双边关系时，中国更难以经济制裁的方式影响这些国家的经济。

此外，师马杰也提到在新冠疫情期间，台湾向斯洛伐克捐赠了大量的防护设备，这也使双边关系进一步的提升。不过他也警告，在斯洛伐克各界对与中国的关系感到失望之际，他们可能把台湾当作一个潜在的投资来源，但如果投资不到位，斯洛伐克也可能对台湾失望。

中东欧政权转移对台有利?

捷克本月初举行大选，反对派组成的2大联盟成功拿下过半的席次，这也代表人民民主党党魁费亚拉 (Petr Fiala) 有机会取代现任总理巴比斯（Andrej Babiš) ，成为下一任捷克总理。

狄雨霏表示，虽然大选结果未定，但现行趋势显示，主张与中国建立更紧密关系的政党的力量已被大大削弱，这也表示，无论接下来捷克政局如何演变，都会对与台湾建立更紧密的关系有利。她向德国之声表示：「总的来说，我确实感觉到欧洲对提升与台湾的双边关系越来越有兴趣，他们正试图更好地管理这种关系。」

她同时也提到，在中东欧国家於欧盟内慢慢带起这样的趋势之际，法国与德国等欧洲大国可能也会感受到压力。狄雨霏说：「虽然这些大国在台湾问题上一直采取相对保守的姿态，但即便在德国，我们都看到他们似乎对於提升与台湾的关系比以前还更感兴趣，这可能也与欧洲议会呼吁各国这麽做有关。」

她认为，虽然德国在台湾政策上不太可能做出太多改变，但她觉得接下来即将上任的德国政府也会有更大的意愿来看到台湾问题，并做出一些德国政府认为可以接受的改变。

师马杰以斯洛伐克的情况为例，上一任政府因为对中国有更正面的看法，所以在任期内投入大量政治资本发展与中国的关系，所以在政治上，斯洛伐克与台湾的关系也因此受到影响。然而，由於当时台湾企业在斯洛伐克的投资已开始运行，所以台湾企业仍持续对该国经济做出正面的贡献。

他指出：「但在斯洛伐克政权转移後，我们看到现任政府也改变了对中国的态度，这也显现出政治变革能消除过去10年中国对斯洛伐克带来的影响。但如果代表前政府的政党再次上台的话，类似的情况也可能发生在台湾身上。」

狄雨霏认为，如果台湾想更进一步提升与欧洲国家的关系的话，除了透过经贸交流来深化双边关系，也应该考虑在文化与软实力的领域有更多作为。她说：「看看韩国的鱿鱼游戏对西方国家产生的影响，其实台湾也可以做更多这样的事。」

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