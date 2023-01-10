台外交部證實 巴紐將關閉駐台外館

（德國之聲中文網）位於太平洋西南部的巴布紐幾內亞，近期傳出將關閉駐台灣的商務辦事處，台灣外交部週三（1月11日）證實此項消息並表示，已注意到巴紐政府此一決定，但雙方將持續加強合作，共同促進兩國實質關係。

台灣中央社報導，巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）宣布，「巴布亞紐幾內亞駐台商務代表處」（Papua New Guinea Trade Office in Taiwan）將關閉，由「巴紐台北經濟代表處」（PNG Taipei Economic Office）取代，設置一名「商業聯絡官」（business liaison official）負責聯繫，辦公室位於巴紐首都莫士比港（Port Moresby）。

特卡琴科否認此舉是受到中國施壓及對中國讓步，他強調關閉貿易辦公室是為同時維持與台灣及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定。

報導稱，台灣外交部表示，據了解，巴紐政府此一決定主因該國政府長期財務困難，故規劃調整一些駐外機構，巴國駐台人員則是因先前有不當行為遭調回。而台灣駐巴紐代表處「巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」的名稱、地址目前則不受影響。

台灣外交部指出，台灣於1990年2月在巴紐首都莫士比港設處，巴紐於2015年12月31日在台灣設立巴布亞紐幾內亞駐台灣商務代表處。巴紐是台灣天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與台灣中油公司簽有20年長約，每年供應台灣120萬噸液化天然氣（LNG），2014年6月起交運，2022年台灣自巴紐進口天然氣逾11億餘美元。另外，巴紐也是台灣木材、礦產等原物料重要來源國，還是台灣遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

台灣外交部表示，近年來台灣協助巴紐提升農、漁業技術，以及提供潔淨能源、獎學金、人力資源培訓，未來雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流。

澳總理週四訪巴紐

在中澳積極爭奪南太平洋國家的情況下，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將於週四（1月12日）起出訪巴紐兩天，並可能會簽署一項兩國間的安全防務協議。

英國《衛報》報導，阿爾巴尼斯在訪問巴紐期間，會尋求在雙方新的安全條約方面取得進展，在與中國爭奪太平洋影響力的競爭日益激烈的情況下，澳大利亞政府打算推動「家庭至上」的做法，這一框架隱含地將在該地區日益活躍的中國排除在外。

阿爾巴尼斯週四將成為第一位在巴布亞新幾內亞議會發表講話的外國領導人，並將表示他認為這種關係是「平等的紐帶」。 他還將宣布其他太平洋國家都指望澳大利亞和巴紐領導氣候行動，並警告說「刻不容緩」。

中國去年與澳大利亞和巴紐的鄰國所羅門群島，簽署了一項安全協議，阿爾巴尼斯將這一進展描述為澳大利亞競選期間的「太平洋事件」 。

隨後，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）自去年5月澳大利亞大選以來，就開始了對太平洋國家的一系列訪問，她承諾會尊重該地區的優先事項，並尋求利用新政府的氣候政策，作為建立更緊密關係的橋樑。

上個月，黃英賢與另外一個太平洋島國瓦努阿圖，簽署了一項新的安全協議，列出了一系列更密切合作的領域，包括氣候變化和減少災害風險。

路透社報導，澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）曾在去年10月份表示，澳大利亞希望與巴紐達成一項協議，讓雙方的海軍、空軍和陸軍人員更頻繁地並肩作戰。

自中國去年4月份與所羅門群島達成安全協定後，美國及其包括澳大利亞在內的盟友，正在尋求對抗中國在具有重要戰略意義的地區日益增長的影響力。

澳大利亞廣播公司報導，據了解，雙方這次簽署的文件不會成為最終條約，防務條約仍在討論和敲定中。但預計澳大利亞本次將宣布，計劃在巴布亞新幾內亞開設新的簽證辦公室，因為巴紐的申請案目前是在斐濟代為處理。

巴紐1975年於澳洲工黨執政期間從澳大利亞獨立，雖然它與澳大利亞有著長期的防務關係，且澳大利亞仍然是巴紐最大的援助國，但中國目前是巴紐最大的貿易夥伴，雙方也正在談判自由貿易協定。

（綜合報導）

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