台國防部公布解放軍動態 稱軍演仍持續

（德國之聲中文網）台灣國防部週一（8月8日）舉行記者會證實，雖然解放軍公告在台海周邊軍演在今日上午結束，不過直至下午3時「軍事行動仍在持續中」。另外國防部表示，解放軍自4日以來，每天在台灣鄰接區24海浬外保持13艘作戰艦、情蒐船，但軍機艦從未進入領空領海。

美國聯邦眾議院議長佩洛西訪問台灣，中方隨即宣布4日至7日在台灣周邊海域軍演。台灣國防部指出，4日下午中國軍方從浙江、福建、江西飛彈陣地對台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈。4日至8日，出動無人機襲擾東引、馬祖及金門地區。

台灣國防部表示，在中國實施軍演期間，解放軍透過戰機、船艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線。

有台灣媒體報導稱，中國軍艦在此次環台軍演中，首度闖入台灣24浬的領海鄰接區海域，但台灣國防部並未直接回應。對此，情次室次長顏有賢僅稱，「共軍每日於距離台灣24海浬處，保持13艘作戰艦演習。」

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。



在認知作戰方面，台灣國防部政戰局副局長、少將陳育琳表示，截至8月1日自8日中午12時，已收到272件爭議訊息蒐整，內容包含營造武統氛圍、打擊政府威信、擾亂軍民士氣。

另外針對解放軍跨越海峽中線一事，台灣國防部法律司司長沈世偉強調，海峽中線是上個世紀50年代以來就存在的一條默契線，「雖然不具有國際法效力，但這條線是的存在是事實。」

沈世偉稱，此次中國軍演所劃設的禁航區全部逾越海峽中線，壓縮台灣軍隊訓練空域，甚至影響國際航班、航路。他呼籲，中國應遵守聯合國憲章第2條4款所規定：不得使用威脅或武力，侵害他國領土完整或政治獨立。

中國外交部：一切合法

對此，中國外交部發言人汪文斌回應，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開透明專業。此外，中方的相關部門也已經及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，這是既是對挑釁者的警示，對「台獨」勢力進行懲戒，是維護國家主權和領土完整的正當之舉。

「佩洛西不顧中方堅決反對和反複交涉，實際上在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。中方將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏制美國『以台制華』的圖謀，堅決粉碎台灣當局『倚美謀獨』的幻想。 」

專家：驗證台灣部隊戰力

台灣國防部作計室次長、中將葉國輝在記者會上提到：「中共的軍事行動對我這次而言，是一次訓練機會，也讓我們體驗到台澎防衛作戰，就是處處皆戰場，必須時時做訓練這句話的意義，也檢視了部隊組織功能發揮等工作」。

台灣國防軍事專家蘇紫雲接受德國之聲專訪時指，台灣軍方之前都有做兵棋推演，而「這次解放軍提供一個很好的機會，讓台灣觀察他們實際上的策略運用」，還能修訂相關參數。

蘇紫雲指出，解放軍此次有比較新的火力投射，對比1996年的第三次台海危機規模更大。他續指，但是中國展現出侵略性的行為，在戰術上大秀肌肉，「這些行動對北京來講是不利的」。

他進一步解釋，台海中線本來就是國際法規定的一個界線，原本是一個緩衝區，而台灣周邊的飛航情報區今年有175萬架次商業飛機通過，另有55萬艘次船舶通行，北京自己也有60%以上的能源和貿易仰賴此航道。

蘇紫雲表示，台灣屬於民主國家，會照著國際規約形式，並把武力作為最後手段。雖然看似北京現在佔了優勢，「但把武力使用考慮到合法性跟正常性，所以台灣不是一個比較弱的狀況」，蘇紫雲說。

蘇紫雲告訴德國之聲，雖然此次美軍並沒有直接介入，但是「它的政治跟軍事的訊號都公開表示會協防台灣，或是有能力擊敗解放軍，防止解放軍用武力改變現狀」，這等於讓解放軍陷入戰略困境，即過度使用武力反倒會讓其他國家團結起來。

蘇紫雲認為，當前台灣最重要的是向世界展現「台灣不是安全的依賴者」。因此，他建議台政府應該增加國防預算，投資傳統軍事能力與「非對稱作戰」，例如：陸基中段防禦系統（GMD）、反艦彈道飛彈（ASBM）等。此外，也應該考慮恢復徵兵，提升台灣防禦能力。

（綜合報導）

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