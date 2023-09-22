台国防部长："最近敌情蛮异常"

（德国之声中文网）台湾国防部9月21日新闻稿中，提及运用情报监侦手段，监控解放军远程火力射击部队、火箭军以及在福建大埕湾附近地面的动态，这引起了台媒的关注。中央社报道指，这是台湾军方在动态消息中首次提到福建大埕湾。

福建大埕湾面对台湾。据台湾安全领域消息人士称，中国在那里演练登陆。

台湾国防部长邱国正9月22日受到记者有关此事的提问："是否共军有所动态"？邱国正表示，没有特别动态，但"最近敌情蛮异常"。

邱国正表示，初步研判到9月共军是做联合军演，包含陆海空、两栖、陆航等，"我们在掌握中"。

最近一周，台湾发布消息称，解放军的活动增加，数十架次的战斗机、无人机、轰炸机等军机以及军舰在附近活动。

9月19日，台湾国防部发布消息称，自18至19日間，共偵獲共機55架次、共艦7艘次，"持續侵擾臺海及周邊區域"。

此前，9月18日，台国防部发布消息称，自9月17至18日晨間，共偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。

中央社报道指，这是台湾军方在动态消息中首次提到福建大埕湾。报道引述专家分析说，除解放军的军机、军舰外，中共的远程火力射击部队以及火箭军部队更是台湾的威胁。报道引述淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑说，过去国防部公布的动态消息，被外界认为是不是“只关心近的海空动态，但忽视来自较远的陆地威胁”。如今，国防部透过此举告诉台湾民众，“我们不只监控海空军，也有能力监控陆地威胁”。

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专家：大埕湾登陆演习 民船练习无码头卸载

中国没有就围绕台湾的军事演习表态，也没有回复路透社的置评请求。

邱国正在回答记者提问时表示，公布有关监控大埕湾的消息，仅仅是出于事实陈述的原则，“没有刻意隐瞒，或者有什么含义”。

智库台湾国家政策基金会的军事研究者Chieh Chung向路透社表示，去年9月以及前年，中国在大埕湾实施了登陆演习。演习中，载有设备的民用船只进行了"无桩卸货"练习，模拟在港口设施停用或被毁的情况下如何登陆的情形。

不过，周二，一名美国高级国防官员向国会表示，鉴于地理上的困难，中国很难对台展开正面的两栖入侵。

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消息人士：中国派出海军舰只地区演习

一名地区安全官员向路透社匿名表示，上周，中国向南中国海以及台湾东北部海岸附近的战略水域派出100多艘海军舰只进行地区演习。

路透社引述台湾国防部称，中国传统上在7-9月之间展开大规模军演。

周五早些时候，台国防部发布消息称，过去24小时内侦获中共军机32架次（其中逾越海峡中线及其延伸线24架次）、中共军舰7艘次。海峡中线是双方非正式的分隔。但去年以来，中国空军定期飞越该中线。

另一名安全领域消息人士向路透社匿名表示，中国很可能试图通过持续的贴近台湾的行动使台湾较小规模的军队疲于奔命，特别是通过沿着海峡中线的较长的飞行。这名消息人士称："中国正试图通过将此类行动正常化，将台湾逼进墙角。"这名消息人士称，一旦中国舰只和飞机靠得太近，可能会导致误判和擦枪走火。

台湾国防部则强调"備戰不求戰、應戰不避戰"的原则。

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（路透社、中央社、台湾国防部）

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