台国防部：解放军军机9架次飞越台海中线

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾国防部通报称，周二（7月4日）上午侦获解放军各型机24架次出海活动，其中逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南空域9架次。此间，台湾军方正在屏东操演飞弹射击。

路透社指出，近几年来，解放军军机几乎每天都会飞入台湾西南部防空识别区。

台湾国防部通报称，周二监测到的解放军军机机型包括歼10、歼11、歼16、苏30、轰6、运8反潜机等各型机计24架次。另外还有4艘解放军军舰配合执行联合战备警巡。

台湾国防部派出任务机、军舰及岸置飞弹系统严密监控应对。

台湾国防部在发表的新闻稿中指出，维持区域安全稳定，是区域各方的共同责任；国际社会对此亦有高度共识，任何可能带来冲击的挑衅行为，都无益于区域安全。

台湾汉光实兵演习将在本月月底举行。本周一和周二，台湾军队在屏东枋山乡展开天马（拖式飞弹）、神弓（刺针飞弹）操演。

中国从未宣布放弃采取武力实现两岸统一。今年4月，台湾总统蔡英文过境美国的时候与美国众议院议长麦卡锡举行会面。中国军方举行了大规模的围台军演。

台湾政府强烈反对中国宣称对台湾拥有主权，并誓言，如果中国武力攻打台湾，台湾将做出抵抗。

中美军舰相遇台湾海峡

（路透社）

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