台国防部：十架中国军机飞越台海中线

（德国之声中文网）这已是本周内，台湾方面第二次通报中国方面的军事行动，周四，37架中国战机曾飞入台湾的防空识别区。

过去三年来，中国方面不断加强在台湾空域的巡航行动，不过，中国战机并未进入台湾领空。

台湾外交部发布的一份声明中称，截至当地时间周日下午14时：“國防部陸續偵獲中共殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6及預警等各型機計24架次，其中10架次逾越中線，另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。”

不过，台湾国防部并未说明中国战机的具体航线，只是说有十架中国战机飞跃了台海中线。台海中线曾被双方默认为分界线，但过去几年来，中国公开表示，中方并不认可这一分界线，中国战机军舰跨越台海中线的事情时有发生。



台湾国防部的声明还宣称，台湾军队“運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、任務艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。”

中国国防部暂未就周四和周日的军事行动发表评论。不过，中国方面此前曾多次表示，中国人民解放军的相关行动，针对的是"台独"分裂活动和外部势力干涉，目的是捍卫国家主权和领土完整。



台湾政府拒绝北京提出的主权要求，并表示只有台湾民众才有权决定台湾的未来。明年1月，台湾将举行总统大选。现任总统蔡英文因任期限制，将不能再次参选。

(路透社，中央社）

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