 台国防部：北京2020年完成对台动武准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2018

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时政风云

台国防部：北京2020年完成对台动武准备

解放军计划在2020年之前完成“对台全面动武”的作战准备——这是台湾国防部日前提交的“中共军力报告书”得出的主要结论。该报告还列出了七项可能成为大陆攻台时机的要件，以及一旦用武，解放军可能采取的四种行动。

China Taiwan Luftwaffe (Reuters/Ministry of National Defense)

（德国之声中文网）8月31日，台湾国防部将最新的"中共军力报告书"随明年的预算案一并提交到了立法院。根据该报告评估，中国大陆方面计划在2020年之前完成"对台全面动武"的作战准备。考虑到中共"损小、效高、快打、速决"的用兵理念，该报告认为，如果解放军对台动用武力，则可能采取联合军事威慑、联合封锁作战、联合火力打击、联合登岛作战等行动。

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中国驻美公使“美舰入台就武统”的威胁话音未落，解放军就又进行了一轮“绕岛巡航”，使得台湾海峡的空气更加紧张。北京方面表示这是“例行性常态化体系远洋训练”，而台北则认为这是明显的武力威吓。 (12.12.2017)

新年到来之际，中国官媒载文警告台湾，如果蔡英文政府"踩红线"，大陆民众将很愿意看到"解放军采取行动惩罚台独"。本周三的《南华早报》又刊登大陆学者的客座文章，指出北京可能欲在2020年武力解决台湾问题。 (04.01.2018)

台湾总统蔡英文上周在接受三立新闻专访时，针对“中国会打台湾吗？”的问题，表示“没有人会排除这个可能性”。这与她不久前对媒体称相信中国大陆领导人“应当是一个理性的决策者”，不会武力攻台的判断有明显的出入。 (22.01.2018)

“台湾民主基金会”4月19日在台北举行的记者会，公布“2018台湾民主价值与治理”民调结果，试图澄清先前的一些“误解”。该民调显示，如果大陆以武力统一台湾，67.7%的台湾民众愿意为保卫台湾而战。 (19.04.2018)

报告指出，"统一台湾"仍是中共不变使命，一旦台湾明确宣布独立、台湾内部动荡不安、台湾获得核武器、两岸和平统一对话延迟、外国势力介入台湾事务、外国兵力进驻台湾这七项中有一项成为现实，都有可能会是中共犯台时机。

大陆"尚未具备全面犯台的正规作战能力"

对于近年来解放军军机和军舰刻意绕台巡航，并赴西太平洋训练，台湾国防部的报告指出，从中可见大陆方面持续致力于军工科技及战具研发，但在对台战术战法运用方面，仍然受到"台海地理环境、登陆载具及后勤能力不足"的限制，因此目前"尚未具备全面犯台的正规作战能力"。

中国官方媒体纷纷关注了台湾国防部的这份报告。厦门大学台湾研究院政治所所长陈先才对《环球时报》记者表示，该报告显示台军目前看到了两岸军事实力的差距。在过去几十年，台军总认为大陆军力不如自己。现在两岸军事实力的地位迅速扭转，大陆军事力量的快速现代化对台湾基本上形成压倒性优势。他还表示，"如果两岸真到了非动武不可的地步，那么台湾当局买什么武器都没有用"。

台湾中华战略学会研究员张竞接受《中国时报》采访时指出，北京方面基本立场是否已经从被动地以武力"防独"，转向主动地以武力"促统"，这一直是争议焦点所在。他批评国防部在列举共军武力攻台的前提时，没有认真分析大陆《反分裂国家法》第8条中"和平统一的可能性完全丧失"这一法定要件，因为在该前提下，中共可以采取"非和平方式及其它必要措施"来捍卫"国家主权和领土完整"。

Jährliche Militärübung Han Kuang in Taiwan (Taiwan Military News Agency)

今年6月，蔡英文观看台军年度“汉光演习”

今年4月，台湾民主基金会曾公布一份年度民调，数据显示如果因为台湾宣布独立而导致大陆武力攻打台湾，那么55%的民众愿意或非常愿意为保卫台湾而战，35.9%的民众不愿意；而如果大陆以武力统一台湾，则有67.7%民众愿意为保卫台湾而战，24.9%的民众不愿意。

对于中国大陆是否有意以及何时会采取"武力统一"台湾的行动，国际学术界也有不少相关的研究。美国智库"2049研究所"中国问题专家易思安（Ian Easton）也曾经提出过中国已拟定2020年武力攻台计划的说法，引发激烈讨论。

而对于台湾方面来说，如果中共采取军事行动，台湾的防卫能力成为焦点。陈水扁政府时期的前国防部长李天羽曾说，如果两岸开打，台湾军队可撑2周。不过，也有其他的学者认为，目前很难看出中国大陆有能力在几年之内武力犯台，更可能会采取施压、惩罚等其它手段来对付台湾。

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