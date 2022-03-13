台国安局长：两岸关系在“蔡总统任内没问题”

台湾国安局长陈明通周四在台湾立法院答询回应有关“中共今秋将攻台”的猜测时表示“不太可能”，他进一步表示，两岸关系在“蔡总统任内没问题”。
（德国之声中文网）据台湾媒体报道，本周四（3月24日）台湾立法院外交及国防委员会邀请国安局长陈明通及国防部、外交部、陆委会、行政院国土办等单位官员报告东亚地缘政治议题并备询。
国民党一名立委质询时问，日前外传俄罗斯联邦安全局机密文件曝光，宣称中国国家主席习近平曾考虑在今年秋天全面接管台湾。立委询问陈明通研判此事依据为何？
陈明通回应表示，这是一种“认知作战”，“中共对俄乌关系看得很清楚，俄罗斯原想4天拿下基辅，结果现在陷入泥沼，而中共今年最重要的是二十大，因此各种情势皆须维稳，加上中共内部疫情扩散”，从综合资讯研判，他认为“总统蔡英文任内不会有问题”。
陈明通还表示，“俄乌战争给予台湾很大启发，中国尽管不轻易发动战争，但会思考战争的正当性”。他认为，北京“不动则已，要动绝对是全面性的”，因此“台湾必须料敌从宽，不论是基础建设、战力及心理建设等，必须比以往有更多准备，保持戒慎恐惧之心”。
这已经不是陈明通担任国安局长期间首次研判蔡英文总统任内中国大陆不会发动夺岛战争。去年11月4日，陈明通同样是在立法院备询时指出，“若没有特殊意外事件，中国在2024年2月前、蔡英文总统任内不会发动夺岛战争”。他说：“中国在未来1至3年不会对台发动攻击，台湾可以接受两岸政治谈判，但不会在武力逼迫下上谈判桌。”
据路透社报道，陈明通周四在立法院答询时还表示，中国大陆近期不至于会对台湾订定“统一法”，因这等同于为统一台湾订出时间表，对自己反而形成压力。
他说：“过去在邓小平时代尝试要订出时间表，但后来觉得最好不要这样做，因为会给自己压力。”
今年两会召开前，中国全国政协常委张连起曾在接受《环球网》采访时说，他将在两会上就制定“祖国统一法”的相关问题提交提案。他说，“只有‘反分裂’，没有‘促统一’，就不能真正促进国家及两岸关系的和平发展。”
3月中旬，大陆国台办发言人朱凤莲在例行记者会上被问到对政协委员呼吁制定“祖国统一法”有何评论。朱凤莲回答说：“对于人大代表、政协委员有利于促进祖国统一的意见和建议，我们都认真听取和研究。”她说：“我们将根据形势发展变化，加强运用法治方式和法治力量打击台独分裂势力，推进祖国统一进程。”
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