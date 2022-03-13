台国安局长：两岸关系在“蔡总统任内没问题”

（德国之声中文网）据台湾媒体报道，本周四（3月24日）台湾立法院外交及国防委员会邀请国安局长陈明通及国防部、外交部、陆委会、行政院国土办等单位官员报告东亚地缘政治议题并备询。

国民党一名立委质询时问，日前外传俄罗斯联邦安全局机密文件曝光，宣称中国国家主席习近平曾考虑在今年秋天全面接管台湾。立委询问陈明通研判此事依据为何？

陈明通回应表示，这是一种“认知作战”，“中共对俄乌关系看得很清楚，俄罗斯原想4天拿下基辅，结果现在陷入泥沼，而中共今年最重要的是二十大，因此各种情势皆须维稳，加上中共内部疫情扩散”，从综合资讯研判，他认为“总统蔡英文任内不会有问题”。

陈明通还表示，“俄乌战争给予台湾很大启发，中国尽管不轻易发动战争，但会思考战争的正当性”。他认为，北京“不动则已，要动绝对是全面性的”，因此“台湾必须料敌从宽，不论是基础建设、战力及心理建设等，必须比以往有更多准备，保持戒慎恐惧之心”。

这已经不是陈明通担任国安局长期间首次研判蔡英文总统任内中国大陆不会发动夺岛战争。去年11月4日，陈明通同样是在立法院备询时指出，“若没有特殊意外事件，中国在2024年2月前、蔡英文总统任内不会发动夺岛战争”。他说：“中国在未来1至3年不会对台发动攻击，台湾可以接受两岸政治谈判，但不会在武力逼迫下上谈判桌。”

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 睡在水泥地上 要成为台湾海军陆战队的精英战士，需要完成十周的训练。这次有31人参加。这是台湾南部的海军左营基地。在这里，参与者的身心都要经历考验。例如，睡在冰冷的水泥地上就是其中的一个练习。最后，只有15人成功完成了这期训练，成为两栖蛙人。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 海中演习后的冷水浴 他们已经整整一天都在海里，如今还要再次接受冷水冲洗。他们精疲力尽、打着寒战站在码头上。这是新兵训练营的目的：把他们打造成铁血战士。无论多么艰辛，都不能动摇对战友和部队的忠诚。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 可不是沙滩漫步 这是海滩上的训练。虽然乍看之下就像是在锻炼身体，但参与者们必须进行长时间行军，并且在水中进行数小时的训练。教官们很严厉，士兵们的休息时间很短，往往只够上厕所和喝一口水。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 感受战争 这名士兵犯困的时候，他脸上被涂上迷彩作为伪装。在这里，所有人都是自愿来的，其中很多是为了挑战自我。训练的目的是模拟战争的残酷。在紧急情况下，这些士兵必须能发挥作用。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 坚强的意志很重要 在训练中，士兵们有很大一部分时间是在海里或者游泳池中度过的。他们必须学会长时间憋气，学会穿着全套战斗装备游泳，学会从海里悄无声息地潜入海滩。他们的手和脚常常被绑住。各位读者请不要私下尝试这个！

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 痛苦的拉伸训练 不仅仅力量和耐力练习是训练的一部分，同时还有艰苦的拉伸练习。对于图中这位25岁的士兵而言，这些练习让他痛得泪流满面。如果有人因为疼痛或者疲惫而顶撞教官，他会被要求立即结束特训。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 被呵斥被辱骂 他们有时也会穿着战斗服训练。对于这些年轻的士兵而言，蛙人部队的教练官们的辱骂与呵斥是家常便饭。士兵们每隔六小时有一小时的休息时间。在这段时间里，他们要吃蒜头等食物，以加强免疫力，此外也要寻求医疗帮助、上厕所和睡觉。

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 “天堂路” 这个艰苦训练的最后一项任务被称作“天堂路”。学员们要光着膀子，以翻、滚、爬等动作在咕咾石路上挺进。过去几周的劳累和睡眠不足让他们疲惫不堪。这位30岁的士兵说：“我不怕死。”

台湾“蛙人”部队的艰苦训练 完成了！ 训练营最后的敲钟，意味着训练的结束。图中这位士兵成功结业，成为了一名两栖蛙人。26岁的教练官陳守禮总结说：“我们当然不会强迫任何人，大家都是自愿来的。这也是我们对他们如此严格的原因。”他对士兵们说：“我们不会因为你们想来，就挥手让你们通过。” 作者: Claudia Dehn



陈明通：中国大陆近期不会对台湾订定“统一法”

据路透社报道，陈明通周四在立法院答询时还表示，中国大陆近期不至于会对台湾订定“统一法”，因这等同于为统一台湾订出时间表，对自己反而形成压力。

他说：“过去在邓小平时代尝试要订出时间表，但后来觉得最好不要这样做，因为会给自己压力。”

今年两会召开前，中国全国政协常委张连起曾在接受《环球网》采访时说，他将在两会上就制定“祖国统一法”的相关问题提交提案。他说，“只有‘反分裂’，没有‘促统一’，就不能真正促进国家及两岸关系的和平发展。”

3月中旬，大陆国台办发言人朱凤莲在例行记者会上被问到对政协委员呼吁制定“祖国统一法”有何评论。朱凤莲回答说：“对于人大代表、政协委员有利于促进祖国统一的意见和建议，我们都认真听取和研究。”她说：“我们将根据形势发展变化，加强运用法治方式和法治力量打击台独分裂势力，推进祖国统一进程。”

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