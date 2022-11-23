台商對中國市場憂心忡忡

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台灣和國際企業對於過度依賴中國經濟以及兩岸軍事衝突風險感到擔憂。隨著中國領導人習近平邁入第三個任期，中國市場的可預測性和可靠性都在降低。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。
习近平是否也会效仿普京发动一场大规模战争？这场战争可能在什么时候爆发？而关键的问题是，目前中国大陆、台湾以及美国及其盟国是否还能努力避免这场战争呢？ 如果答案是肯定的，那么避免台海战争的前提条件又是什么？ 为了回答以上这些问题，就必须对目前的实际状况做一个公正的调查。
早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。
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