台商對中國市場憂心忡忡

客座评论：美台能避免跟中国的战争吗？

习近平是否也会效仿普京发动一场大规模战争？这场战争可能在什么时候爆发？而关键的问题是，目前中国大陆、台湾以及美国及其盟国是否还能努力避免这场战争呢？ 如果答案是肯定的，那么避免台海战争的前提条件又是什么？ 为了回答以上这些问题，就必须对目前的实际状况做一个公正的调查。