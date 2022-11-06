台商對中國市場憂心忡忡

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台灣和國際企業對於過度依賴中國經濟以及兩岸軍事衝突風險感到擔憂。隨著中國領導人習近平邁入第三個任期，中國市場的可預測性和可靠性都在降低。
习近平是否也会效仿普京发动一场大规模战争？这场战争可能在什么时候爆发？而关键的问题是，目前中国大陆、台湾以及美国及其盟国是否还能努力避免这场战争呢？ 如果答案是肯定的，那么避免台海战争的前提条件又是什么？ 为了回答以上这些问题，就必须对目前的实际状况做一个公正的调查。
中国党和国家领导人习近平11月8日称，“中国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重”，强调全军要“全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲”。在北京愈加威权、台海局势紧张的背景下，如何理解习近平这一表态？
台湾总统蔡英文中周一在总统府接见德国联邦议院“人权委员会”代表团。蔡英文感谢德国在国际上对台湾的支持。率领代表团的议员海特表达德国立场称，台海现状若要改变，只能在和平并且两岸取得共识的前提下改变。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
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