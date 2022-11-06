 台商對中國市場憂心忡忡 | 经济纵横 | DW | 11.11.2022

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经济纵横

台商對中國市場憂心忡忡

台灣和國際企業對於過度依賴中國經濟以及兩岸軍事衝突風險感到擔憂。隨著中國領導人習近平邁入第三個任期，中國市場的可預測性和可靠性都在降低。

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