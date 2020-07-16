 台北荣总医院：李登辉仍在接受治疗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2020

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台北荣总医院：李登辉仍在接受治疗

台北荣总医院周三（7月29日）发布声明，驳斥了有关台湾前总统李登辉病逝的传闻。院方表示，李登辉身体虚弱，正在接受治疗。

Japan Okinawa | Taiwans Ehemaliger Präsident Lee Teng-hui (picture-alliance/dpa/Kyodo Foto)

李登辉在冲绳纪念二战台湾殉职士兵的活动期间发表演说(2018年6月)

（德国之声中文网）荣总医院称，现年97岁的李登辉身体状况不理想，需要进一步接受治疗。并表示，如果病情出现变化，院方会及时对外通报。

周二，有人在网上发布消息称，二月以来一直在住院接受治疗的李登辉已经去世的消息。很快既有大批记者前往医院，求证相关消息的真伪。

今年二月八日，李登辉饮用牛奶时被呛到，随即送院治疗。此后，台北荣总医院对李的病情一直对外秘而不宣，也因此引发了有关更多李登辉病情恶化的猜测。台湾中央社援引医院消息人士的话报道说，李登辉的健康状况确实很不理想，随时有可能恶化。

台北荣总医院发布上述声明之前，李登辉创立的台湾团结联盟就已在其脸书账号发文称："今天晚上某些网路（人）传出李总统离世的消息，那是假的！李总统仍在医院接受治疗中。希望他早日恢复健康！特此澄清。"

据台湾当地媒体报道，周三上午，蔡英文总统和赖清德副总统均前往荣总医院探视李登辉。

"两国论"始作俑者

李登辉出生在日治时期的台湾，先后在日本和美国接受教育。作为蒋经国的接班人，李登辉成为第一位本省籍的台湾总统和国民党主席，也是台湾第一位通过直选产生的总统。基于他对台湾民主化进程的贡献，美国《时代》周刊曾称他为"民主先生"。

1999年7月，李登辉接受德国之声电视采访时首次明确表示，台海两岸的关系是"特殊的国与国关系"。他的"两国论"当即引起北京的强烈反弹以及台湾岛内的广泛争议。

卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销了李登辉的党籍。

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