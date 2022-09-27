台北故宫文物受损 初步调查报告出炉

（德国之声中文网）据台湾中央社在内的媒体报道，就台北国立故宫博物院三件文物被毁一事，当事方故宫博物院于本周一（10月31日）向台湾立法院递交了初步调查报告，其中包含了监视器录制的影像资料。报告显示。导致文物毁损的可能原因包括，关上储存文物的铁箱时，因人为施力按压或空间缩减导致文物碰撞，或是之前就有肉眼无法看见的暗伤或裂璺。

就台北故宫博物院三件文物被损一事，中国官媒《环球时报》周日（10月30日）发表社评称：中华儿女都有资格质问台北故宫。发问：“台北故宫馆藏国宝是不是遭遇了更多‘灯下黑’？”

《环球时报》评论所指是台湾立法会委员陈以信10月28日做出的台北故宫博物院保护文物不力，文物人为破损后下“封口令”的指责。

据包括中央社在内的台湾媒体报道，国民党立法委员陈以信通过检举，了解到故宫打破清朝年间的陶瓷碗、明代青花瓷器，但台北故宫院长吴密察却下令隐瞒、欺瞒长官及民众。

明 弘治款 娇黄绿彩双龙小碗-破损情形

陈以信指责称，2021年2月国立故宫博物院执行文物数字典藏计划时，将清朝的娇黄釉绿彩龙纹碗移出库房过程中，故宫人员不慎打破，事后相关人员立即向吴密察报告，但吴密察却决定隐瞒事故经过，下令对该器物不得点交、纪录，以及修复前不得做检视报告，也要求相关人员封口，相关文件以用最高密件方式处理，以免留下任何证据。

陈以信还指出，最近故宫又摔破另一件明代青花瓷器，这个瓷器比清代的瓷碗还要珍贵，结果吴密察与故宫高层“故技重施，用相同手法隐匿证据，欺瞒长官及民众”。陈以信认为，吴密察作为台北故宫博物院的院长，不只失职、失格，“也对不起国人。”

清乾隆青花花卉盘破损情形

台湾故宫的说法

对此，吴密察在之后召开的记者会上坦白承认，故宫近两年摔破三件国宝，分别为“明弘治款娇黄绿彩双龙小碗”、“清康熙款暗龙白里小黄瓷碗”和“清乾隆青花花卉盘”，但事件一发生就马上启动调查，绝对没有向外界批评的那样尝试隐匿此事。

针对破损的三件文物，台北故宫博物院的官方披露的消息显示：故宫器物处瓷器科人员整理文物时，于民国110年（2021年）2月3日、111年（2022年）4月7日打开文物包裹后发现“明 弘治款 娇黄绿彩双龙小碗”、“清 康熙款 暗龙白里小黄瓷碗”破损；2022年5月19日整理文物时，由于人员在作业过程中疏忽，致“清乾隆青花花卉盘”掉落破损。工作人员皆随即依程序通报至院长。

台北故宫官方指出：院长及副院长接获三案通报后，随即下令交由政风室进行调查有无违规失职的情况。经政风室调查结果，110年2月3日、111年4月7日的破损情况经过调查，无人员疏失的原因。 111年5月19日则明确为人员操作疏失，已将全案移送考绩会，惩处程序刻正进行中。

有关“隐匿情事，以免留下任何证据”的指责，台北故宫博物院表示，事件发生后，基于保全证据需要，于调查案件及修复文物期间，自然无法允许一般人员或当事人任意提取、检视、搬移三案之文物，此项作业方式为常规操作，不用等待院长下令。

清康熙款暗龙白里小黄瓷碗破损情形

根据台北故宫10月31日向立法院递交的初步调查报告，能够接触及整理文物者，仅限研究及行政人员，这些人有导致文物破损的可能性，但研究助理及技工友会协助搬运铁箱，搬运过程亦有可能造成文物晃动甚至受损。此外，关上铁箱时，恐因人为施力按压或空间缩减，导致文物有碰撞受损的可能，且若有肉眼无法看见的暗伤，也有可能因时间关系或碰撞而破裂。台湾中央社援引知情人士报道称：箱内很多文物其实之前就有裂璺，但并未记载登录。

同时调查报告也指出，2011年10月和2012年3月大盘点时，编号16896的“明弘治款娇黄绿彩双龙小碗”尚属于完整未破裂情况，2015年因有大陆故宫学者特别参观，虽有搬动存放这件文物的储藏箱，但因为时间久远，已无法调阅相关时间点的监视器录像资料，相关人员也已记不清当时的情况。

文物的价值？

针对此次受损文物的价值，根据台湾各家媒体不同的消息来源，或有25亿新台币（约合8000万欧元）。对此，台北故宫博物院院长吴密察转述同行信息表示，参照市场流通的情况，文物总价值“绝对远远低于、非常远的低于这个数字”，但是三件文物的毁损，他要“负担起责任。”

台湾艺术鉴定学者、国立历史博物馆文物美术评鉴委员叶国新向当地媒体《风传媒》表示，明代弘治款的娇黄绿彩双龙小碗的市场价格行情约为新台币2000到3000万元，因为娇黄绿彩双龙小碗生产数量少，传世品较少。

而清代乾隆青花花卉盘因为生产量大，传世量也跟着多，加上表面纹饰较为简单，图案化，所以价值相对不高，市场行情在新台币100至200万元。另外清代康熙款暗龙白里小黄瓷碗市场价格则落在约新台币1000至1500万元之间。而一般修复完的价格，如果修复老师功力高强，即使修复完善，价格约为一半左右，视修复程度而定。所以此次三个台北故宫破损文物的总价值大约在3100万（约合100万欧元）到4700万新台币（约合151万欧元）之间。

“台独”和“去中国化”的讨论

此次文物受损，当事方故宫博物院需要面对的另外一大批评点还包括“台独”和“去中国化”的问题。中国官媒《环球时报》在30日发表的社评中指出：种种迹象表明，这样的事之所以在近两年接二连三地发生，绝非偶然，其背后的根源在于，民进党当局在台湾推动“去中国化”已经严重影响到了岛内的文物保护和管理。

就此，《环球时报》发问称：“这批国宝当年在日军炮火中辗转大半个中国，行程上万里，护送人员九死一生，国宝一件都没有丢失，也几乎没有损坏，怎么今天就损坏了？这批国宝迁到台湾70多年，经历三次大的清点也没有损坏，怎么今天就损坏了？”

针对台北故宫院长吴密察本人，《环球时报》社评认为：民进党当局选择吴密察当台北故宫院长，当然不是因为他的专业水平有多高，责任心有多强，而是他的“绿”颜色，以及他上任后配合民进党当局搞出不少事“去中国化”。评论认为，“民进党当局‘去中国化’的倒行逆施，是导致国宝损坏的根本原因。”

针对立委会委员的批评，台湾《八旗文化》总编辑富察将其称为“小题大做”。在个人的脸书账号上，富察发贴称：故宫这几只打破的碗，严格来说不属于“中国”，而是属于清室……满洲皇帝热爱中国文物，只是他多元中的一元。但中国文人“一定要把这件事放大扭曲为‘汉化’，其实你到台北故宫里看一下就知道满洲皇帝的品味和中国文人差异极大。”因此这位台湾出版人表态称：“这只碗其实没什么大不了的，就按照故宫的管理程序处理即可。”

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