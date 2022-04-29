 台北指中国“粗暴封城”北京称秉承“生命至上” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2022

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台北指中国“粗暴封城”北京称秉承“生命至上”

台湾行政院长苏贞昌在谈到台湾防疫策略时称，台湾不会像大陆一样“粗暴锁国封城”。中国方面则强调“在秉持人民至上、生命至上的理念”。上海当局称，本轮疫情防控取得了阶段性成效。

上海当局在5月1日表示，上海本轮疫情防控取得了阶段性成效，“清零攻坚效果日益显现”

上海当局在5月1日表示，上海本轮疫情防控取得了阶段性成效，“清零攻坚效果日益显现”

（德国之声中文网）据《联合报》等台媒报导，台湾行政院长苏贞昌5月1日在台北出席防疫指挥中心举行的防疫扩大会议时谈到“面对现行病毒共存”的防疫策略，他说：台湾不会像中国一样粗暴锁国封城，也不会像其他国家到了没有办法的地步而共存，而是一步一步有计划有节奏地走到这里。

国民党方面则批评，民进党“在社会还没有做好准备的情况下就决定要与病毒共存，这是出于政治考量”。

自今年年初以来，台湾一直在应对本土感染上升的情况，截至本周日（5月1日），连续三天单日新增确诊过万。不过在台湾，99%以上的感染者是轻症或者症状感染者，迄今病亡人数也很少，而且台湾疫苗接种率较高。台政府目前已放宽防疫限制，实行“3+4”居隔新制等，寻求回归正常生活。此外，当局也在考虑放宽对外国入境者进行10天隔离的规定。

台湾行政院长苏贞昌在谈到台湾防疫策略时称，台湾不会像大陆一样“粗暴锁国封城”，也不会像其他国家到了没有办法的地步而共存

台湾行政院长苏贞昌在谈到台湾防疫策略时称，台湾不会像大陆一样“粗暴锁国封城”，也不会像其他国家到了没有办法的地步而共存

路透社报导指出，这与中国大陆针对病毒严格的封锁管控、“清零”措施形成了鲜明对比。

苏贞昌：台湾防疫成绩“举世称赞”

苏贞昌周日（5月1日）在台北防疫指挥中心称，台湾的防疫成绩“举世称赞，也保全体国人的平安”。他表示，台湾逐渐走向新的防疫阶段，但强调“在中重症的照顾、长辈与高风险族群的照护上，特别是独居的长辈，仍然要持续用心”。

中国国台办近日针对台湾选择“与病毒共存”作出回应。国台办发言人马晓光称，“我们始终秉持人民至上、生命至上的理念，实施‘动态清零’的防疫总方针，……切实有效地阻击了新冠疫情”。他还表示，“我们注意到，最近新冠病毒在（台湾）岛内蔓延，确诊病例在快速增加。……按照民进党当局所谓的新防疫模式，参照当前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，将会有多少人失去生命。这是两岸同胞都不愿意看到的。”

收紧管控的北京和疫情缓解的上海

中国官媒新华网5月1日发文称，“多国人士积极评价中国‘动态清零’防疫政策”，表示这是“人民至上、生命至上理念的生动实践”。

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一部收集了多个上海疫情期间录音对话的短视频在中文社交媒体上被广泛转载，很快便遭到全面封杀。然而，审查似乎并未止住这段视频传播的脚步。

上海居民被关在家中一个月了，部分小区借着敲锅抗议封锁政策，却被认为是受到境外势力鼓动。北京继续坚持清零政策，卫生官员称这有保护经济发展的作用。

上海的疫情数据依旧居高不下，持续数周的严格封控手段令民怨四起。最新的“硬隔离”措施更被人指责为颇有在怒火上浇油之势。

德国媒体近日也在聚焦中国疫情政策，《德国经济周刊》担心，当局在上海施行的封城将导致更多悲剧。 《法兰克福汇报》则指出，严格的防疫政策不仅使外资加速出走，也让中国这两年来的境外投资金额大幅下滑。

据路透社报导，上海针对疫情而采取的一些极端措施——例如铁网封楼——引起众怒。不少居民在社媒上表达不满。音乐剧《悲惨世界》中的歌曲“Do You Hear the People Sing?”（“你听到人民在歌唱吗？”）上周一度在网上热传，在相关视频被禁之前有近19000次分享。

目前，中国正值五一“小长假”，但今年的假期不比以往喧嚣，多个城市还在实行封控。中国交通部方面表示，预计今年五一假期出行量比2021年下降62%。

在每日新增数十例感染的北京，从周日至下周三假期结束，所有餐馆都不开放堂食，公园和旅游景点也在限流。去年开业的北京环球影城主题公园称目前暂时关闭。这个中国首都目前没有实行“全域静态管理”，但在周日启动了新一轮大规模检测。

在金融中心上海，大部分地区仍处于防疫管控和限制下。同时，上海疫情呈现缓解迹象。据上海当局5月1日最新通报，阳性感染者数量呈下降趋势，六个区达到社会面基本清零的标准。目前，上海要求居民“足不出户”的封控区现有300多万人，要求“人不出小区”的管控区人口现有约600万。

（美联社，路透社，法新社等）

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  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


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