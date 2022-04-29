台北指中国“粗暴封城”北京称秉承“生命至上”

（德国之声中文网）据《联合报》等台媒报导，台湾行政院长苏贞昌5月1日在台北出席防疫指挥中心举行的防疫扩大会议时谈到“面对现行病毒共存”的防疫策略，他说：台湾不会像中国一样粗暴锁国封城，也不会像其他国家到了没有办法的地步而共存，而是一步一步有计划有节奏地走到这里。

国民党方面则批评，民进党“在社会还没有做好准备的情况下就决定要与病毒共存，这是出于政治考量”。

自今年年初以来，台湾一直在应对本土感染上升的情况，截至本周日（5月1日），连续三天单日新增确诊过万。不过在台湾，99%以上的感染者是轻症或者症状感染者，迄今病亡人数也很少，而且台湾疫苗接种率较高。台政府目前已放宽防疫限制，实行“3+4”居隔新制等，寻求回归正常生活。此外，当局也在考虑放宽对外国入境者进行10天隔离的规定。

路透社报导指出，这与中国大陆针对病毒严格的封锁管控、“清零”措施形成了鲜明对比。

苏贞昌：台湾防疫成绩“举世称赞”

苏贞昌周日（5月1日）在台北防疫指挥中心称，台湾的防疫成绩“举世称赞，也保全体国人的平安”。他表示，台湾逐渐走向新的防疫阶段，但强调“在中重症的照顾、长辈与高风险族群的照护上，特别是独居的长辈，仍然要持续用心”。

中国国台办近日针对台湾选择“与病毒共存”作出回应。国台办发言人马晓光称，“我们始终秉持人民至上、生命至上的理念，实施‘动态清零’的防疫总方针，……切实有效地阻击了新冠疫情”。他还表示，“我们注意到，最近新冠病毒在（台湾）岛内蔓延，确诊病例在快速增加。……按照民进党当局所谓的新防疫模式，参照当前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，将会有多少人失去生命。这是两岸同胞都不愿意看到的。”

收紧管控的北京和疫情缓解的上海

中国官媒新华网5月1日发文称，“多国人士积极评价中国‘动态清零’防疫政策”，表示这是“人民至上、生命至上理念的生动实践”。

据路透社报导，上海针对疫情而采取的一些极端措施——例如铁网封楼——引起众怒。不少居民在社媒上表达不满。音乐剧《悲惨世界》中的歌曲“Do You Hear the People Sing?”（“你听到人民在歌唱吗？”）上周一度在网上热传，在相关视频被禁之前有近19000次分享。

目前，中国正值五一“小长假”，但今年的假期不比以往喧嚣，多个城市还在实行封控。中国交通部方面表示，预计今年五一假期出行量比2021年下降62%。

在每日新增数十例感染的北京，从周日至下周三假期结束，所有餐馆都不开放堂食，公园和旅游景点也在限流。去年开业的北京环球影城主题公园称目前暂时关闭。这个中国首都目前没有实行“全域静态管理”，但在周日启动了新一轮大规模检测。

在金融中心上海，大部分地区仍处于防疫管控和限制下。同时，上海疫情呈现缓解迹象。据上海当局5月1日最新通报，阳性感染者数量呈下降趋势，六个区达到社会面基本清零的标准。目前，上海要求居民“足不出户”的封控区现有300多万人，要求“人不出小区”的管控区人口现有约600万。

（美联社，路透社，法新社等）

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