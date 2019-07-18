 台北市长带头组党 意在国会不在大选? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2019

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时政风云

台北市长带头组党 意在国会不在大选?

无党籍台北市长柯文哲宣布筹组新政党这天，鸿海董事长郭台铭刚好结束旅游回到台湾。 这让两人是否将搭档投入2020年的总统大选再度引發关注，但是政治专家却不太担心。

Ko Wen-je Shanghai (picture alliance/dpa/Imaginechina)

台湾的台北市长柯文哲个人魅力强烈，以「白色力量」自居

(德国之声中文网) 无党籍的台北市长柯文哲在31日宣布，将筹组新的政党「台湾民众党」，创党大会定在8月6日。

柯文哲这步可谓奇招，因为他从政以来，一直把无党籍当作个人特色，自称「白色力量」，对国、民两党的批评也毫不客气。 比较起来，柯文哲对郭台铭的评价更中性一些，更让媒体关注两人搭挡的可能性。 柯文哲在8月1日召开记者会说明创党理念时，认同郭台铭作为一个企业霸主，行政能力没有问题，但是他也强调，郭台铭在国外的庞大资产在参选总统时会成为包袱:「也就是你(郭台铭) 的执政会不会受到你在国外资产的利益的影响，这的确是他们要对外说明的。 」

台湾现任总统蔡英文被记者问及此事时说，支持良性民主竞争，但是也呼吁政党内部是竞争，对外要团结。国民党方面则表示坚信郭台铭不会脱党。

专家: 建党是为了长期打算

柯文哲目前为止都强调，他组党目的是为了继承台湾民主运动先驱蒋渭水理念，改变台湾政治文化。 然而，柯文哲作为国、民两党十分关注的第三势力，广受中间选民与年轻选民的欢迎，他的参选与否一直都是国、民两党的关注焦点。

成功大学政治系教授洪敬富认为，如果柯文哲跟郭台铭搭档投入总统大选，柯文哲最多可以分去蔡英文20%的选票，但这个比例也会随着政治事件波动。 至于郭台铭，因为他过去没有在国民党里面深耕，跟国民党选民的关系并不密切，如果真的投入选举，可能也只能让韩国瑜流失6~8%的选票。 这样一来，柯文哲跟郭台铭搭档并没有胜选的可能。 因此，洪敬富认为，柯文哲想要领军进入国会算是合理策略，先把自己的支持者送进国会，在政坛发挥影响力。

拉斯韦加斯内华达大学政治系助理教授王宏恩认为，柯文哲组建新政党是合理的策略选择。 「既然(柯文哲)有20%的支持度，就算自己不选也能拚三个不分区立委，有不分区立委就可以在立法院组党团，以后都可以党团协商。 」他说，柯文哲组建政党实质上有利于柯文哲延续政治生命: 「立法院党团是一个重要的力量，用的好可以掌握关键少数，还能用立委资源培养各地人才，还能在他卸任后延续力量，还有补助款。 」他认为，柯文哲主要希望是延续政治生涯，并巩固立院力量，至于这次或是下次想要参选总统，与组党并无太大关联。

Bildkombo Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen, Han Guo-Yu, Bürgermeister von Kaoshung City, Taipehs Bürgermeister Ko Wen-Je

在国民党与民进党进行党内民调初选时，都有把柯文哲纳入民调选项当中，随时为他加入选战做准备

然而，洪敬富认为，因为柯文哲过去是以个人品牌、而非政治理念作为号召，因此柯文哲创办的「台湾民众党」可能会成为走上宋楚瑜的亲民党那样「一人政党」的命运。 他也提到，去年立委补选当中，柯文哲支持的候选人最终落选也证明这点。

洪敬富认为，柯文哲之所以会转换自己个人派的路线，走向政党政治，是因为柯文哲在去年竞选台北市长的过程当中遭到蓝绿两党夹杀，而体认到政党与组织的重要性。 现在，眼看国际局势日渐激化，再加上香港的「反送中」议题让统独议题更被关注，两党支持者归队，压缩到中间派、也就是柯文哲的选票空间。 这些都让柯文哲意识到必须尽快组党，否则可能会失去机会。

对此，王宏恩补充道，虽然柯文哲是如此盘算，但是选民却不见得会如此诠释: 「因为在台湾，自称有政党跟自称是热心支持者，后者感觉更清新一点。 」另外，组党之后柯文哲的人气也将会被同党党员表现影响，这也是柯文哲接下来必须面对的挑战。

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