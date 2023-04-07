台北市府派代表至上海讨论「双城论坛」筹备

（德国之声中文网）又名「双城论坛」的台北市和上海市官方对话活动「上海台北城市论坛」即将在今年夏天举办，这也是现任台北市长蒋万安上任后的首届双城论坛。

蒋万安在5月18日出席活动接受媒体访问时证实，已经派出市府代表赴上海讨论双城论坛等事宜。他提到，目前已抵达上海的台北市政府副秘书王秋冬除了将讨论观光、体育以及双城论坛等议题，也会与上海台商团体见面餐叙。

三年来首次线下论坛

受到新冠疫情影响，2020年至2022年3年间的双城论坛均以视频形式举行。去年的论坛是由台北市主办，今年随着边境管制解除，预计本届论坛将以线下形式于上海举行。

蒋万安受访时指出，会秉持「对等尊严、善意互惠」原则参与双城论坛。不过对于媒体提问，他本人此次是否会亲赴上海出席？蒋万安仅答道：很多细节都还在规划讨论中。

台商表示支持

据中央社报导，一名上海台商向中央社表示：因为疫情等原因导致这3年双边的交流淡了，而且台北、上海的主事者都有变动，因此希望藉由双城论坛「为疫后的两岸关系吹起暖风」。

自2010年时任台北市长郝龙斌任内开始，双城论坛每年由台北及上海官方轮流主办，互相参访交流，直到2020年受新冠疫情，改为视频形式举行。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

「共机不扰台」才举办？

事实上，由于近期台海关系紧张，是否继续举办双城论坛也一度成为台湾政坛的政论焦点。蒋万安在去年竞选市长期间曾称，举办双城论坛前提是「共机不扰台、对方释善意、双方要对等」。

不过，他在今年初接受《联合报》专访时则称：民众对于实体举办论坛有殷切期盼，且双城论坛也收获了实质成果，因此他认为双城论坛会持续办下去，也应该要持续办下去，特别在目前两岸局势下有它的重要性存在。

论坛过往成果

自2014年由民进党支持的柯文哲当选了台北市长，双城论坛涉及的政治话题已经从原先的市政上升至两岸层面。

接着在2016年民进党籍的蔡英文当选总统后，国台办与陆委会、海协会与海基会等两岸沟通管道接连停摆。因此双城论坛是目前两岸间仅存的、仍会每年定期举行的官方正式交流。

台北的垃圾分类垃圾桶

在2018年，时任上海副市长的周波到台北参加论坛时，将台北市的垃圾分类列为考察重点，上海官方后来也参考台北经验通过了「上海市生活垃圾管理条例」，并且于2019年起正式执行「史上最严格」垃圾分类。

而2018年至2020年前后，上海官方大举整治包含苏州河和黄浦江在内的河岸景观，打通河滨长廊和水岸绿地，这亦是受到了台北市政府对于淡水河和基隆河水岸公园设计的启发，成为双城论坛一项不为人熟知的成果。

（综合报导）

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