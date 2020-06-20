台北在北京规划的主轴上 台美怒批“又在做梦”

（德国之声中文网）中国政府希望在2035年时实现便捷、高速、绿色、智能的交通圈和物流圈。这一庞大综合的基建计划可以归纳成“全中国123出行交通圈”和“全球123输运物流圈”。3月1日，中国交通部长李小鹏在新闻会上介绍说，中国范围内，即都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖；货物国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达。

这便是《国家综合立体交通网规划纲要》设立的主要目标。该纲要还包括，将构建70万公里的交通网线，建设6轴、7廊、8通道主骨架，建设100个综合交通枢纽城市。此外，27个沿海主要港口、400个国家民用运输机场、80个邮政快递枢纽、36个内河主要港口也在蓝图之中。

在6轴当中，有台北的身影：台北被规划在京津冀 - 粤港澳这条主轴上。

这条主轴包括两条路径：路径1：北京经雄安、衡水、阜阳、九江、赣州至香港（澳门）。支线：阜阳经黄山、福州至台北。路径2：北京经石家庄、郑州、武汉、长沙、广州至深圳。

台湾高铁

又在做梦？

中国媒体《观察者网》的一篇相关文章有这样的句子：“搞基建，我们是专业的；把路修到台湾，我们也是认真的。” 台湾《自由时报》引用网友的评论写道“又在做梦”。

事实上，台北并不是第一次出现在北京的交通网构想里。2004年，中国国务院通过的《国家高速公路网规划》中，首都的7条放射线中，有一条规划到台北。2008年，国家发展和改革委员会批准的《中长期铁路网规划》，福州到台湾的通道就显示为“规划研究铁路”。此后，2009年中国铁道部规划的“369海峡铁路网”以及2011年《十二五规划纲要》中，福州至台北段均标注为“规划研究路段”。

2016年，发改委印发《中长期铁路网规划》，构筑了“八纵八横”高速铁路主通道。台湾省台北市出现在“京港（台）通道”这一纵向通道当中。2017年，《十三五综合交通运输体系发展规划》提出十横十纵布局，京台高速被规划为扩容工程。

去年7月，福建至平潭岛铁路全线铺轨贯通，而平潭岛位于台湾海峡，离台湾只有68公里。假如修建通往台湾的高铁，那么必将经过平潭岛这个中转站。

中国十三五交通规划出台时，德国之声就陆台之间修建高铁项目报导过，因为工程牵涉到两岸的政治互信，媒体一般认为实现的可能性非常低。《中时电子时报》认为，“如果实现‘京台高铁’，可先以'厦门到金门'作为试金石。”

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