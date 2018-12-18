 台北国际书展开幕 宝岛再迎德国故事 | 文化经纬 | DW | 12.02.2019

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文化经纬

台北国际书展开幕 宝岛再迎德国故事

台湾暌违20年后，再次邀请德国担任书展主题国。在全球民主倒退和言论自由下降的今日，透过出版交流分享显得格外重要。

Taiwan Buchmesse in Taipei DW Auftritt (DW/Tsou Tzung Han)

2019台北书展主题国为德国。亮眼的粉红色主题馆非常抢眼。

(德国之声中文网)  一年一度的台北国际书展在2月12日登场，今年书展德国主题国以「德国故事」为主题。台湾副总统陈建仁致词表示台湾和德国有许多相似之处。

他说:「今年书展主题国德国，和台湾都是在过去几十年间，辛苦度过民主转型关卡的国家......一个真正有好的出版产业的国家，就是一个尊重自由、民主、人权以及开放的国家。」 他希望双方透过阅读拓展视野、深化交流得来不易的民主和自由。

德国之声专访法兰克福书展主席尤根‧博斯（Juergen Boos）。他表示自己已是第13年参加台北国际书展，每一年与读者的互动都让他非常期待。他说:「每年台湾都带许多知名作家到法兰克福，今年我们也邀了13位作家到台湾。双方会有很多专业互动，像是出版商和写作者的交流。」

德国主题国主办单位，台北歌德学院院长罗岩向德国之声表示，今年的德国主题国规划，结合了传统书籍展示和现代艺文元素，像是互动式的包豪斯的服装，让所有人感受德国各种风情。

Taiwan Buchmesse in Taipei DW Auftritt (DW/Tsou Tzung Han)

「德语文学百本必读」企划负责人莎碧娜将在本次书展讲座与大家分享德语文学之美。

「德语文学百本必读」

德国之声在本次书展推动「百本必读」德语文学企划，精选100本二十世纪和二十一世纪最具代表性的德语文学作品及英语译作，推荐给读者。

企划负责人莎碧娜 (Sabine Kieselbach)为此拍摄100支书籍介绍影片。这次她也特别从德国飞来台湾，要将让所有人感受德语文学的国际魅力。她说:「这也是让读者更认实德国和欧洲文化......所有人都可以从100本书中找到自己喜欢阅读的类型。」

透过这次企划希望读者可以增加观察德国的视角，无论是初次阅读还是再次温习，都能有所收获。

Taiwan Buchmesse in Taipei DW Auftritt (DW/Tsou Tzung Han)

外部链接

「德语文学百本必读」——德国之声文学企划  

台北国际书展

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