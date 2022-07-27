台北和美国的高层互动

美国国会众议院议长佩洛西访台（2022）

2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。”