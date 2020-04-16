台北吁WHO摒弃政治考量接纳台湾

（德国之声中文网）台湾外交部周六再次呼吁世界卫生组织（WHO）接纳台湾成为会员。台湾外交部发言人欧江安对德新社表示，在新冠疫情期间，将台湾纳入世界卫生组织是迫切而且必要的。

美国总统特朗普周五在推特上曾质疑WHO，忽略台湾12月发出的新冠病毒可能人传人的示警电邮。去年12月31日，台湾中央流行病情指挥中心曾致函WHO，提及新冠肺炎有7例非典型患者"隔离治疗"，示警人传人的可能性。

对于特朗普的表态，台湾外交部周六也作出回应。发言人欧江安对美方公开肯定及支持表达了感谢。她还指出，台湾外交部多次呼吁WHO作为保障及增进人类卫生安全及水准的多边机制，应该摒弃政治考量，确保疫病资讯的即时完整交换，更应该广纳国际社会所有成员及利害关系者，勿再阻挠台湾秉持专业、务实、有贡献的原则参与相关的会议、机制及活动。

与此同时，台湾外交部拒绝对其它国家的政策（如特朗普冻结资助WHO）发表评论。

台湾此次的防疫工作成效受到瞩目

在北京的施压下，世界卫生组织不愿接纳台湾成为会员。台湾的卫生专家只被允许参与WHO的部分技术型会议。欧江安表示，从2017年起，WHO秘书处基于政治考量，未再继续邀请台湾以观察员身份出席世界卫生大会，且使台湾对世卫相关活动的参与更为困难。

中央社引述台湾外交部周六呼吁称，在新冠肺炎肆虐之际，"世卫秘书处应该摒弃过往僵硬偏颇的政治思维，摆脱中国政府的掌控，让台湾完整参与其领导的全球抗疫努力，而不要让中国政府不当的政治干预成为阻挠国际团结抗疫的障碍"。

欧江安表示，台湾政府会继续敦促WHO邀请台湾参加通常于五月举行的世界卫生大会，并且逐步让台湾全面参与世卫活动。

驰援国际

台湾此次的防疫工作成效受到瞩目。原本被预测可能成为疫情重灾区的台湾，因为及早采取防疫措施，并未发生疫情大规模爆发的情况，也曾三度出现单日零确诊的记录。根据台湾指挥中心公布的数据，截止目前为止台湾的累计确诊人数为398人，178人解除隔离，死亡6人。世界卫生组织周五在记者会中，首次公开赞扬台湾的防疫表现，并强调与台湾保持密切联系以及技术层面的合作。

在此次疫情期间，台湾积极向欧美国家以及新加坡、马来西亚、印尼等新南向政策涵盖的国家捐赠口罩。台湾总统蔡英文本月初表示，基于人道考量，将会在口罩、药物、技术上对国际社会提供协助，并捐赠1000万片口罩支援疫情严重国家的医疗人员。

据台湾外交部表示，在第一波国际人道援助中，台湾捐赠了200万片口罩给美国，700万片口罩给疫情严重的意大利、西班牙、德国、法国、荷兰等欧洲国家，以及100万片给友邦。

此外，台湾还向意大利北部两家医院捐赠了30台呼吸器。多个欧盟国家的驻台代表先后在脸书上贴文表达感谢。

台湾外交部表示，作为国际社会负责任的成员，台湾在行有余力情况下，发挥专长与优势，支援疫情较严重国家的医护与防疫人员。