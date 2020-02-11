「台北及周边」再改回「台湾」 约翰霍普金斯五变

(德国之声中文网) 美国霍普金斯大学（Johns Hopkins University）疫情地图11日晚间将之前置于中国之下的「台北及周边」再改回「台湾」，表示这是依据美国国务院的官方规定。

根据《中央社》报导，约翰霍普金斯大学媒体关系办公室代表杜诺文（Douglas Donovan）向其表示，该团队在本周进行全面审查时，负责网站开发的约翰霍普金斯大学土木暨系统工程系副教授贾德纳（Lauren Gardner）与团队决定依循世界卫生组织（WHO）的国家名称，以确保资讯一致性。但经过进一步考虑，团队决定使用美国国务院的官方名称，包括台湾。

先前台湾一直被放在「确诊国家和地区」一栏。显示名称原先也一直使用「台湾」，但11日早上突然改成「台北及周边」（Taipei and environs）。随后网站栏目一再调整。台湾一度又被拿出中国之外，以「其他」（Other）栏目代之，单独列出。随后又从「其他」改回「台湾」。

「台湾」改「中国台北及周边」

美国网路媒体Axios记者贝书颖 (B. Allen Ebrahimian)11日发现约翰霍普金斯大学的疫情地图将「台湾」改成「台北及周边」 。她与约翰霍普金斯大学联系后，联系者表示已经发现并会改回「台湾」。

但不久之后，她又发现约翰霍普金斯大学一度两个名称都不用，之后再把「台北及周边」放在中国之下，与之前将「台湾」放在国家或地区一栏不同。同时，香港和澳门也从国家或地区被移至中国之下。

最后，约翰霍普金斯大学告诉她，最初的联系人员「搞不清楚」，现在是按照世卫的方式罗列。

贝书颖认为，已经有人表示过实际上根本没有人会用「台北及周边」这种称呼，连中国共产党的官员都不会。她要大家去看看中国国家主席习近平是否这样说过。

中国台湾?中华台北?中华民国?

联合国下的世界卫生组织在有关新冠病毒最新报告中，在确诊病例栏位将台湾列为「台北及周边」 。此前，世卫使用过「中国台湾」和「台北」等名称。这些举措让台湾外交部发出强烈谴责，要求将其名称列为「台湾」，并将其数据与中国分开。

此外，世卫之前也曾因为错误登录台湾的病例数引起争议。

台湾在联合国被列为中国的一部分，不过实际上，中国共产党从未统治过台湾，但中国声称台湾为其领土的一部份。

台湾一度被允许以「中国台北」的名义，以观察员的身份参加世界卫生组织。但是2016年民进党籍的蔡英文当选总统后，由于北京不满蔡偏向独立的态度，就将台湾排拒在世卫之外。

不过新冠疫情爆发期间，台湾的邦交国、日本首相安倍晋三、加拿大总理特鲁多和欧美等地区的议员曾呼吁让台湾加入联合国下的世界卫生组织。

除了名称上的争议，因为台湾在国际组织中常被列为中国一省，也导致疫情间对中国的飞行禁令几次将台湾纳入。比如意大利日前施加了旅行限制就包括台湾的航班。越南和菲律宾旅遊禁令则是先纳入台湾后来又撤销。