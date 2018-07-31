台北医院发生大火 死伤惨重

(德国之声中文网) 台湾卫生福利部台北医院护理之家火灾原因正在密切调查中。新北消防局局长黄德清在接受媒体采访时表示，最初的起火原因可能是床边的电源线起火，但目前不确定是医院电动床还是家属自备的床垫所致；消防部门将比对电动床以及家属自备床垫的电源线熔痕再作判定。黄德清还指出，起火之后，医院方面延迟通报火警、疏散时没有关闭火场的房门、床垫本身为易燃材料是酿成重大伤亡的三大原因。

消防局透露，接获火警报案的时间是凌晨4点36分。台北医院副院长林三齐则承认，医院方面启动通报疏散机制时间为4点31分左右，报警延迟了约5、6分钟时间。他同时强调，这几分钟时间内，护理人员按照标准作业流程"第一时间按压墙壁上的火警通报器，同时奔走相告上下楼层医护人员寻求支援，也打了两通电话通报总机"。总机在现场人员再度确认火势后，才向消防局报案。

卫生福利部方面则就"火场房门没有关闭"问题作出了回应。次长薛瑞元表示，最初失火的病房内共住有4人，事发时还有一名看护人员。起火后，医院人员紧急推出了3张床，"但在推第4张床的时候，房间里已经烟雾弥漫，病床不慎卡住房门，情急之下院内人员赶紧用床单包裹患者，抱着逃离货场，但因房门被病床卡死，才没办法关起来。"他还驳斥了外界提出的"医院人手不足"之质疑，认为否则不可能在第一时间救出失火病房内的4人。

台湾监察院方面则表示，将调查台北医院主管机关卫生福利部是否涉及督导不周之责任。监委指出，台北医院护理之家今年7月刚刚经由新北消防局查核医院设备、防火管理，消防安检均符合规定。监委将调查此次火警是否为偶发事件、医院方面是否存在疏失。声明还指出，过去7年内，台湾发生了8起护理之家、养护机构的火灾事故。

台北市长朱立伦已经前往慰问家属，承诺市政府将调查起火原因。而台湾行政院长赖清德则组织了专案小组进行整体检讨。

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文山/凝炼/(路透社、中央社)