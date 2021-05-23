台北医院医生工会警告“医疗崩溃在即”

（德国之声中文网）台北市立联合医院企业工会——北市联医工会昨天（5月25日）在脸书上发表长文“医疗崩坏在即，基层医护向社会求助！”揭露近几日接到无数员工申诉称，医疗崩坏在即，基层已束手无策。该工会还强调，并不想引起社会恐慌，“只是希望社会可以听见我们求救的呼喊”。

文章描述目前台北市的医院面对的情况是“急诊塞爆，病房满床，救护车还是源源不绝地把病人送进来”。“急诊发烧筛检站双人病房塞了六名确诊病患外加陪病家属，还有许多病人躺在走廊；北市联医的负压隔离、专责病房都已经满床”，一般病房改建为专责病房尚未完工，“只有看不到尽头的病人潮”。

文章指出，现在的疫调“匡列接触者速度太慢，扩大感染风险”；“院内感染资讯不明，已造成院内群聚”。工会还呼吁“急診需要固定人力，而非训练不足的无效支援”。

今天台湾疫情指挥中心指挥官陈中回应称，目前医疗量可能确实非常紧张，“但绝无崩溃”。他表示正在积极备战，希望好好调配相关资源，尽量做到最好。

陈时中还说，“未来北部病患确实可能送到中南部治疗，由地区防疫指挥官和紧急应变中心合作让病床效率达到最高”。

今天台湾疫情指挥中心公布的新增确诊病例总数为635例，其中包括302例本土个案及2例境外移入个案，另有校正回归本土个案331例。确诊个案中新增11例死亡。

台北市长： “跟印度相比，台湾死亡人数可能才要开始”

台北市长柯文哲表示，如果现有的情况持续到8月，“恐怕会死伤惨重”。 他说：“跟印度相比，台湾死亡人数可能才要开始，身为台北市长，不想要批评，但11人染疫死亡，还不算多吗？”

他说：“以目前疫情状况，疫苗才是解决方案，若国际有现货应要考虑，从目前疫情状况，若拖至8月底可能不是办法。”

柯文哲还表示，“若等到8月才打疫苗，而且是国产疫苗，等同将国运赌在不可知的期望上”。他还说，（疫苗的问题）“台湾要自己解决，国际现货并不只是指BNT（Biontech/辉瑞），其实可以买的疫苗有很多种，中央应讲清楚疫苗何时来”。

陈时中：中國沒在打的我們有點興趣

近日台湾多个县市希望获得授权自购疫苗，金门县有意向中国厂商自购疫苗，南投县长建请中央授权，开放地方采购由上海复星医药代理的德国BNT辉瑞疫苗。而上海复星医药集团日前也曾表示，有意愿将疫苗服务于台湾同胞。

陈时中今天透露，疫苗是救命的，是有它的风险在，审查上面也要很严谨，“他们（中国）没在打的我们有点兴趣，他们在打的，我们不敢用”。

他强调，任何药品，包含疫苗要进口，要经过申请程序，查核程序是非常严谨，这是打到人的身体内，要确定利大于弊，安定性、品质、有效性都是要关心的，还是要循着正常的食药署审查程序才能进来。

“因为中国的介入”

台湾总统蔡英文今天在民进党中常会线上会议上表示，“疫苗的购买，都必须由中央统筹，配合中央整体防疫策略，让疫苗施打都可以顺利进行，符合公平性”。她还强调说， 只有跟原厂洽购，才可以获得原厂直接保证跟负担责任，避免法律与政治双重风险。

蔡英文还在会上提到，台湾与德国Biontech原厂“一度近乎要完成签约，但因为中国的介入，延迟到现在都无法签约”。

去年春天，新冠疫情刚刚在全球范围爆发时，德国Biontech公司就将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区的新冠疫苗独家代理权授予中国企业上海复星医药集团，而在大中华区之外的其他国家则将美国辉瑞制药作为合作伙伴。作为回报，上海复星医药集团支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买Biontech公司的股份，同时还组织开展Biontech疫苗在中国的临床试验。

今年2月中旬，陈时中曾对外界透露，台湾原订向德国Biontech公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、“新闻稿都写好”，却因可能来自中国的压力而发生变故。虽然陈时中没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。当时，陈时中在接受一档电视节目采访时说：“有人不希望台湾太高兴，就停下来了。” 台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。但他没有作出详细说明。

3月，陈时中在立法院接受国民党籍立法委员陈玉珍质询时，曾被问道疫苗采购是否“受中国、欧洲等各国压力”。陈时中表示，确有受到压力，但“无法确定压力从哪来，有四面八方可能性”，采购时尽量保持低调。

Biontech的一名发言人今年早些时间对德国之声表示，“我公司致力于在全球范围内协助抑止疫情。我们有意向在我司的全球行动框架内向台湾供应疫苗”。这家公司没有回答有关台湾是否可以绕过上海复星医药集团直接从德国本部购买疫苗的问询。

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