台北「六四研討會」 王丹以十六字揭幕

“华人民主书院”与香港支联会在台北举行为期三天的六四事件30周年研讨会，邀请海外专家与流亡世界各地的学运核心人物以及镇压见证者一同出席。 王丹在记者会上表示：永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发。
(德国之声中文网) 本周末，六四30周年纪念的系列活动在台北揭开序幕，一如往常，香港支联会与"华人民主书院"共同举办了一场大型研讨会。 但不同的是，这次的地点从香港移师台北。 虽然台湾社会对六四事件的关注程度远不及香港，但主办方也认为，香港近年来的发展趋势令人担忧，所以把会议搬到台湾似乎也是合理的决定。
「近来香港的形式紧张，特别是言论自由空间紧缩，许多与会者表达不愿到香港，或担心会有压力」，华人民主书院董事主席曾建元向德国之声表示: 「台湾没有什么政治上的顾虑，大家可以畅所欲言。 」
香港支联会主席何俊仁也在会议开幕时提到，本次研讨会之所以选在台北举办，是因为许多讲者被香港政府拒绝入境，而引渡条例通过后，他更不敢邀请这些讲者赴港与会。
何俊仁告诉德国之声: 「港府一直有黑名单，即使港英时代都有人因为身份太敏感来不了，回归后更紧。 」
永不忘记 永不放弃
六四学运领袖王丹在开幕谈话时，以「永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发」来诠释这次六四30年纪念会议的主题。 他表示，在中国成长的年轻一代不怎么知道六四，而海外也正在逐渐淡忘六四事件。
王丹说，这个记忆是属于世界的记忆，他希望透过这场会议替国际社会跟华人圈重建关于六四事件的记忆。
此外，他说虽然不少人说当年的六四参与者都已放弃了，但在他看来，仍然有许多人以不同的方式在坚持与努力。 但王丹也坦承: 「30年了，我们还是停留在过去的作法上。 我希望能透过新成立的智库总结过去30年的发展基础，并为以后的工作找寻更多道路。 」
当被媒体问到如何看待中国政府对年轻人进行思想教育时，王丹表示，中国国家主席习近平过去一年来一直强调要对年轻人做思想工作，而现在连幼儿园或小学都要接受思想教育。 他认为这显示中国年轻人的气氛与情绪已有所改变。
王丹说: 「如果中国年轻人还是这么老实，一点波动都没有，习近平也不会这么紧张这个问题，也不会一直强调年轻人的问题。 我想年轻人已开始不安定，也值得观察。 」
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中国对公民社会打压加剧
美国著名汉学家林培瑞也出席本次会议，他告诉德国之声，跟当年镇压六四学运比起来，中国政府现在以更高强度的方式来治理公民社会。 林培瑞说，跟六四相比，中国民众现在对「权」的概念更广，而这也对中国政府造成一种压力。 他表示: 「为了巩固面子，中国政府必须假装他是个合法社会，而当民众依照法律表示他们有特定权利时，中国政府不能否定。 所以中国民众便能以这种机制去压政府。 」
林培瑞也说，中国共产党一直以来的第一目标都是维持权力，所以有时当他们看似在让步时，并不是因为他们看开或有民主的思想，而是民间的压力迫使他们不得不让步。 然而他也指出: 「现在高压又回来了，中国民众连这个权利也没了。 」
美国史丹佛大学胡佛研究所资深研究员戴雅门 (Larry Diamond) 也在研讨会指出，中国政府不断以各种方式打压与六四相关的学术研究，并透过正式或非正式的管道消除与其政策背道而驰的观点。
戴雅门强调: 「我们在面临一个超级强权，而这个强权正试着消灭世人对任何民主价值或民主动员的历史记忆。 这是个极没自信的政府，每天都很担忧1989年那个夏天所发生的大规模动员，会再次重演。 」