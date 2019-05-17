 台北「六四研討會」 王丹以十六字揭幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2019

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台北「六四研討會」 王丹以十六字揭幕

“华人民主书院”与香港支联会在台北举行为期三天的六四事件30周年研讨会，邀请海外专家与流亡世界各地的学运核心人物以及镇压见证者一同出席。 王丹在记者会上表示：永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发。

Taiwan 30 Jahre nach Tian'anmen-Massaker in Peking - Konferenz in Taipeh (picture-alliance/dpa/A. Landwehr)

(德国之声中文网) 本周末，六四30周年纪念的系列活动在台北揭开序幕，一如往常，香港支联会与"华人民主书院"共同举办了一场大型研讨会。 但不同的是，这次的地点从香港移师台北。 虽然台湾社会对六四事件的关注程度远不及香港，但主办方也认为，香港近年来的发展趋势令人担忧，所以把会议搬到台湾似乎也是合理的决定。

「近来香港的形式紧张，特别是言论自由空间紧缩，许多与会者表达不愿到香港，或担心会有压力」，华人民主书院董事主席曾建元向德国之声表示: 「台湾没有什么政治上的顾虑，大家可以畅所欲言。 」

香港支联会主席何俊仁也在会议开幕时提到，本次研讨会之所以选在台北举办，是因为许多讲者被香港政府拒绝入境，而引渡条例通过后，他更不敢邀请这些讲者赴港与会。

何俊仁告诉德国之声: 「港府一直有黑名单，即使港英时代都有人因为身份太敏感来不了，回归后更紧。 」

Wang Dan China (privat)

王丹在记者会上以16字替这场研讨会做了诠释

永不忘记 永不放弃

六四学运领袖王丹在开幕谈话时，以「永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发」来诠释这次六四30年纪念会议的主题。 他表示，在中国成长的年轻一代不怎么知道六四，而海外也正在逐渐淡忘六四事件。

王丹说，这个记忆是属于世界的记忆，他希望透过这场会议替国际社会跟华人圈重建关于六四事件的记忆。

此外，他说虽然不少人说当年的六四参与者都已放弃了，但在他看来，仍然有许多人以不同的方式在坚持与努力。 但王丹也坦承: 「30年了，我们还是停留在过去的作法上。 我希望能透过新成立的智库总结过去30年的发展基础，并为以后的工作找寻更多道路。 」

当被媒体问到如何看待中国政府对年轻人进行思想教育时，王丹表示，中国国家主席习近平过去一年来一直强调要对年轻人做思想工作，而现在连幼儿园或小学都要接受思想教育。 他认为这显示中国年轻人的气氛与情绪已有所改变。

王丹说: 「如果中国年轻人还是这么老实，一点波动都没有，习近平也不会这么紧张这个问题，也不会一直强调年轻人的问题。 我想年轻人已开始不安定，也值得观察。 」

Zum Buch Die Republik auf dem Platz des Volkes – Tagebuch Mai / Juni 1989 FLASH-GALERIE (64memo)

资料图片

中国对公民社会打压加剧

美国著名汉学家林培瑞也出席本次会议，他告诉德国之声，跟当年镇压六四学运比起来，中国政府现在以更高强度的方式来治理公民社会。 林培瑞说，跟六四相比，中国民众现在对「权」的概念更广，而这也对中国政府造成一种压力。 他表示: 「为了巩固面子，中国政府必须假装他是个合法社会，而当民众依照法律表示他们有特定权利时，中国政府不能否定。 所以中国民众便能以这种机制去压政府。 」

林培瑞也说，中国共产党一直以来的第一目标都是维持权力，所以有时当他们看似在让步时，并不是因为他们看开或有民主的思想，而是民间的压力迫使他们不得不让步。 然而他也指出: 「现在高压又回来了，中国民众连这个权利也没了。 」

美国史丹佛大学胡佛研究所资深研究员戴雅门 (Larry Diamond) 也在研讨会指出，中国政府不断以各种方式打压与六四相关的学术研究，并透过正式或非正式的管道消除与其政策背道而驰的观点。

戴雅门强调: 「我们在面临一个超级强权，而这个强权正试着消灭世人对任何民主价值或民主动员的历史记忆。 这是个极没自信的政府，每天都很担忧1989年那个夏天所发生的大规模动员，会再次重演。 」

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    民主女神

    天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    唱歌的女警

    在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    挣扎

    1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    缴获的武器

    镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    为民主而抗争

    6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

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    燃烧着的运兵车

    6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

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    镇压

    6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

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    “坦克人”

    6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    死去的英雄

    6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    清扫

    军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

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    保卫毛泽东

    镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    兄弟并肩

    1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。

    作者: Jeff Widener/石涛


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六四、天安门—不能忘却的记忆

中国当局试图抹杀一切有关1989年天安门民主运动的记忆。但是，类似美联社摄影师威德内尔(Jeff Widener) 等少数记者还是成功地留下了一些历史画面。 (30.05.2014)  

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