台北「六四研討會」 王丹以十六字揭幕

(德国之声中文网) 本周末，六四30周年纪念的系列活动在台北揭开序幕，一如往常，香港支联会与"华人民主书院"共同举办了一场大型研讨会。 但不同的是，这次的地点从香港移师台北。 虽然台湾社会对六四事件的关注程度远不及香港，但主办方也认为，香港近年来的发展趋势令人担忧，所以把会议搬到台湾似乎也是合理的决定。

「近来香港的形式紧张，特别是言论自由空间紧缩，许多与会者表达不愿到香港，或担心会有压力」，华人民主书院董事主席曾建元向德国之声表示: 「台湾没有什么政治上的顾虑，大家可以畅所欲言。 」

香港支联会主席何俊仁也在会议开幕时提到，本次研讨会之所以选在台北举办，是因为许多讲者被香港政府拒绝入境，而引渡条例通过后，他更不敢邀请这些讲者赴港与会。

何俊仁告诉德国之声: 「港府一直有黑名单，即使港英时代都有人因为身份太敏感来不了，回归后更紧。 」

王丹在记者会上以16字替这场研讨会做了诠释

永不忘记 永不放弃

六四学运领袖王丹在开幕谈话时，以「永不忘记，永不放弃，重新团结，再次出发」来诠释这次六四30年纪念会议的主题。 他表示，在中国成长的年轻一代不怎么知道六四，而海外也正在逐渐淡忘六四事件。

王丹说，这个记忆是属于世界的记忆，他希望透过这场会议替国际社会跟华人圈重建关于六四事件的记忆。

此外，他说虽然不少人说当年的六四参与者都已放弃了，但在他看来，仍然有许多人以不同的方式在坚持与努力。 但王丹也坦承: 「30年了，我们还是停留在过去的作法上。 我希望能透过新成立的智库总结过去30年的发展基础，并为以后的工作找寻更多道路。 」

当被媒体问到如何看待中国政府对年轻人进行思想教育时，王丹表示，中国国家主席习近平过去一年来一直强调要对年轻人做思想工作，而现在连幼儿园或小学都要接受思想教育。 他认为这显示中国年轻人的气氛与情绪已有所改变。

王丹说: 「如果中国年轻人还是这么老实，一点波动都没有，习近平也不会这么紧张这个问题，也不会一直强调年轻人的问题。 我想年轻人已开始不安定，也值得观察。 」

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中国对公民社会打压加剧

美国著名汉学家林培瑞也出席本次会议，他告诉德国之声，跟当年镇压六四学运比起来，中国政府现在以更高强度的方式来治理公民社会。 林培瑞说，跟六四相比，中国民众现在对「权」的概念更广，而这也对中国政府造成一种压力。 他表示: 「为了巩固面子，中国政府必须假装他是个合法社会，而当民众依照法律表示他们有特定权利时，中国政府不能否定。 所以中国民众便能以这种机制去压政府。 」

林培瑞也说，中国共产党一直以来的第一目标都是维持权力，所以有时当他们看似在让步时，并不是因为他们看开或有民主的思想，而是民间的压力迫使他们不得不让步。 然而他也指出: 「现在高压又回来了，中国民众连这个权利也没了。 」

美国史丹佛大学胡佛研究所资深研究员戴雅门 (Larry Diamond) 也在研讨会指出，中国政府不断以各种方式打压与六四相关的学术研究，并透过正式或非正式的管道消除与其政策背道而驰的观点。

戴雅门强调: 「我们在面临一个超级强权，而这个强权正试着消灭世人对任何民主价值或民主动员的历史记忆。 这是个极没自信的政府，每天都很担忧1989年那个夏天所发生的大规模动员，会再次重演。 」