 台北上海雙城論壇宣布續辦 引發哪些爭論？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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台北上海雙城論壇宣布續辦 引發哪些爭論？

2022台北上海城市論壇將於明日（7月19日）登場，這也是台北市長柯文哲任內最後一次的雙城論壇，引發各界關注。綠營為什麼質疑雙城論壇的必要性？柯文哲又為何堅持要舉辦？

台北101與台北街景（資料照）

台北101與台北街景（資料照）

（德國之聲中文網）2022年台北上海雙城論壇即將在19日登場，雖然將繼續採用視訊方式進行，但由於是台北方面主辦，加上是台北市長柯文哲8年任內最後一次雙城論壇，再度引爆話題，也讓雙城論壇的必要行再度成為政治圈的焦點。
 
據台灣《自由時報》報導，面對民進黨市議員江志銘質疑，柯文哲就是不回答雙城論壇是否19日舉辦，中國軍機現在還在持續擾亂台灣西南方領域，那不是軍機，難道是海鳥在飛？柯文哲反問：「你說他擾台，為什麼不把他打下來？這是總統職權，還是我的職責？」
 
江志銘表示，現在只問要不要舉辦，中國近幾年不斷對台灣武力威脅，柯從未公開譴責過中國，要選總統的人，不替台灣人發聲，還熱臉貼冷屁股，支支吾吾不敢回答是否19日舉辦雙城論壇，還要等對方先宣布。
 
柯文哲則回應，不會讓對方先宣布，但如果中國這麼可惡，應該停止對中國經貿，為什麼在總統蔡英文任內，經貿金額越來越高，把台灣鎖進中國，這不是賣台行為？
 
民進黨市議員簡舒培則要求，柯文哲此次應針對中共軍事擾台、片面封殺我國農產品、上海防疫封城等具體表態，捍衛台灣對等尊嚴。
 
台灣《聯合報》報導，中共軍機頻頻擾台，柯文哲說，他也不認同軍機繞來繞去，遲早要出事，兩邊還是要溝通。美蘇核武冷戰時雙方還有熱線，但據他所知，現在兩邊都是「已讀不回」，明明台灣人在大陸有100萬人，陸配來台也有30幾萬，經貿往來又那麼密切，卻又互相討厭，所以還是要有一些溝通。
 
即將代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中週日（7月17日）表示，任何論壇若有價值存在就應該要辦，若沒價值或效果就不用辦。而被問到若當上台北市長，對雙城論壇態度是否續辦？陳時中表示，積極尋求雙方站在自由、民主、平等和互惠的價值上來合作。

2010年上海世界博覽會中的台灣館（資料照）

2010年上海世界博覽會中的台灣館（資料照）


 
根據台灣《中國時報》報導，國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，他一定創造一切有利因素，讓雙城論壇辦下去。
 
蔣萬安強調，面對兩岸的困境，他一定會創造一切有利的因素，在符合對等尊嚴、相互善意之下，讓雙城論壇符合市民期待、尊重議會的決議，繼續辦下去，讓城市交流有實質成果。
 


雙城論壇從何而來？

 
雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海兩方輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但近三年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2020年起就改為視訊辦理，並逐漸縮減論壇規模。
 
2010年上海舉辦世界博覽會，台北承辦國際花卉博覽會，是當時的新聞大事，也是兩岸雙方共同合作的一個起始點。時任上海市長韓正，更在2010年4月6日以市長身份到訪台北，與當時的台北市長郝龍斌正式會面，開啟這項論壇。

前上海市長韓正（圖左）（資料照）

前上海市長韓正（圖左）（資料照）


 
中央社報導，雙城論壇今年輪到台北主辦，但台北市議會曾決議，如果中國人民解放軍機、軍艦在論壇舉辦前持續擾台，台北市政府將不得動支近新台幣140萬元預算。
 
此外，相關人士說，台北市政府原定8月才辦雙城論壇，相關局處人員也依這期程準備，但由於台北市副市長蔡炳坤突然病倒，原由蔡炳坤負責的業務，改由另兩位副市長黃珊珊、彭振聲，以及秘書長陳志銘等承擔。同時，為避免影響8月台北城市博覽會等，緊急決定以縮小規模方式讓論壇提前到19日登場。
 
《聯合報》報導，本屆會比照前兩年，採線上線下整合，以視訊在兩地會場舉辦。柯文哲昨日亦表示，今年講稿沒有刻意要迴避的話題。他以美蘇核武冷戰為例，雙方還有熱線溝通，俄烏戰爭打這麼久，要避免最不利的局面出現。
 
今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，並規畫兩市副市長就「節能減碳和淨零排放」議題發表主題演講。外界關注台北市副市長黃珊珊是否參與。但黃珊珊說，今年的題目是另一位副市長彭振聲的業務，應該是他參加。
 
上海昨也宣布雙城論壇舉行，並稱除推動節能減碳經驗分享和交流，還將以「雲簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄。

上海黃浦江的夜景（資料照）

上海黃浦江的夜景（資料照）


 
歷年雙城論壇成果？
 
自2014年由民進黨支持的柯文哲當選台北市長後，雙城論壇的政治話題性似乎已經超越了原先設定的市政功能，且自2016年民進黨籍總統蔡英文當選後，雙城論壇是目前兩岸間僅存，仍會每年定期舉行的官方正式交流。但這是否意味著雙城論壇只有重視兩岸關係，但從實際執行情況來看，倒也未必。
 
2015年柯文哲上台後的首任雙城論壇，媒體圈曾一度傳出，台北市主導的悠遊卡和上海官方主導的上海交通卡，有望跨地合作和跨地使用，但最終未能上路。但柯文哲當年的成功登陸，意味著中國當局可以跟藍營以外的台灣地方首長合作。
 
2016年上海市統戰部長沙海林，以市長代表身份到訪台北參加雙城論壇，是民進黨執政後首位到訪台灣的中共高層官員，但當時因為抗議事件頻傳，沙海林故意低調走訪，並考察了安養中心、八里垃圾焚化廠、台北市立聯合醫院和台北市立陽明高中等，希望能降低政治性。
 
2017年雙城論壇回到上海舉辦，柯文哲與時任上海市長應勇簽署四項交流合作備忘錄，並以健康城市為主題，意味著兩岸雙方在台灣政黨輪替後，仍有合作的空間。而原先雙方既有的市政合作仍繼續進行。
 
過去，有上海台商曾表示，雙城論壇至今最大的成果是在2018年，時任上海副市長的周波藉著到台北參加論壇時，將台北市的垃圾分類列為考察重點，希望借鏡台北的成功經驗，讓上海市民養成良好習慣，達到垃圾減量與資源回收的效果。上海官方後來也通過了「上海市生活垃圾管理條例」。
 
因此，自2019年7月1日起，上海官方正式執行「史上最嚴格」垃圾分類，將垃圾分為乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾與可回收物四大類，民眾若將垃圾混合亂倒，最重可罰人民幣200元。而公司、機構等機關單位混裝混運垃圾，最高可罰人民幣5萬元，這無疑是參考了台北的經驗。
 
而2018年至2020年前後，上海官方大舉整治包含蘇州河和黃浦江在內，長達數十公里的河岸景觀，打通河濱長廊和水岸綠地，希望能為上海市民打造親水空間，這亦是受到了台北市政府對於淡水河和基隆河水岸公園設計的啟發，這也是雙城論壇一項不為人熟知的遺產。
 
（綜合報導）

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