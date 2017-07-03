台北上海论坛开幕 两岸政治论述引关注

(德国之声中文网) 台北市长柯文哲20日在与上海的双城论坛开幕式上谈到兩岸事務时表示，他会「把人民的利益擺在第一順位」，这样才能減少爭執，共同合作。

他说:「兩岸同文同種，有共同的歷史和文化，但是現階段在政治制度與生活方式存在差距這也是事實。」他也强调，「對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉。」

标籤化的「两岸一家亲」、「九二共识」

前一晚，柯文哲在欢迎晚宴上提到，双方应秉持「两岸一家亲」精神交流，两岸关系就可以和平稳定。此话一出引發争议。主论坛中，柯文哲并未再谈。而对于上海副市长不断强调「两岸一家亲」和「九二共识」，他回应表示，这些词都已经被标籤化，只要提到都会有人不高兴，因此建议要花时间和靠智慧创造新名词。

迈入第9年的双城论坛，本届以「循环经济」为主题。在主论坛结束前，双方签订三项备忘录，在体育、城区和电影等领域加强合作。至今两市藉双城论坛已签署33项协议。

2020台湾总统选战开跑?

柯文哲以3000多票之差击败国民党候选人连任台北市长后，外界关注他是否会问鼎总统大位。尤其他将于2019年春天访问美国，也加深了各界的猜测，更引發外界好奇柯文哲将如何处理对中国和美国的关系。

《金融时报》报导，虽然柯文哲至今未表示参与2020年1月的总统选举，但他的美国行将会是关键。报导中访问诺丁汉大学台湾政治专家沙利文(Jonathan Sullivan)，他说﹕「对于任何一位台湾总统候选人来说，美国政府的支持是必要的。」他表示，美国对台湾总统候选人如何处理中台美关系的看法将影响选民。台湾总统蔡英文过去在2011年和2015年竞选总统期间也曾前往美国会见白宫高级官员。

夏立民/李芊 (综合报导)