 台军推出“投诚食品” 大陆网民讽“缺诚意” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2020

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时政风云

台军推出“投诚食品” 大陆网民讽“缺诚意”

据台湾媒体报道，台湾国军心战大队近期推出系列“投诚食品”，招降解放军。民进党立委询问如果解放军投诚，台湾国防部是否会接受？台军方人员回应称，还是会接受，但是已经没有发放黄金的投诚奖励。

Taiwan China Penghu Magong Militärbasis (Wu Huizhong/AP Photo/picture alliance)

台湾国军

（德国之声中文网）据台湾三立新闻网报道，台湾国军心战大队近期推出系列“投诚食品”，招降解放军。“投诚食品”包括泡面、投诚蛋卷、巧克力和牛奶糖等等。

“投诚蛋卷”的外包装上用简体字写着“中华民国国军原味蛋卷”，旁边还列出投诚五个步骤：一、放下武器。二、双手举高。三、持此蛋卷盒。四、向我军投诚。五、回家团圆。包装表面还标注了投诚地：恒春人寿派出所。

“投诚泡面 ”  的外包装上也是用简体字写着：“请保留此方便面并放下武器，向中华民国国军投诚，我们保证提供热水与安全。”

Militärparade Peking (picture-alliance/dpa/EPA/A. Bradshaw)

解放军

周四（10月22日）台湾立法院外交及国防委员会就“国军提升后备战力”专案报告质询会，民进党立委王定宇在质询时提到心战大队推出的“投诚泡面”并问如果解放军来台投诚，国防部是否会接受？

国军空军司令部参谋长黄志伟回答说：“这还是会收嘛，应该会吧，投诚奖励，以前发黄金规定，是已经废止了，但是如果有中机投诚，我们在战备规定里头，有处置的程序，当然他要投诚，我会接受他，兵不厌诈嘛，让对方了解一下投诚也不坏，台湾日子过得也不差。”

三立新闻报道称，心战大队表示，“投诚食品”的内容物与市售食品一样，但是外包装上印上简体字与投降步骤，在战场上发放，让捡到“投诚食品”的共军快快投降。此外，“投诚食品”的包装盒会印上最近可投诚地点的位置图，投诚地点会随部队的驻地不同而改变。这些“投诚食品”并没有市售，所以市面上是买不到的。

观看视频 01:45

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中国大陆媒体也对“投诚食品”做个相关报道，但大陆网友的反应多为“为什么没有凤梨酥，好歹也算土特产”、“没有卤肉饭，诚意不足”、“为何没有茶叶蛋”等戏谑嘲讽的评论。

台湾一些网民也在社交媒体上讽刺说：“现在的解放军吃穿薪资福利都比国军好，部长要好好想想怎么吸引国人从军才是。”但也有人开玩笑说：“特奖是跟蔡总统共进烛光晚餐。”

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