台促蔡习会？学者﹕未见任何希望

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文近月重提愿意在「对等且不设政治前提」下会见习近平。台湾陆委会主委陈明通7月2日进一步阐述，陆委会一直努力促成蔡习会。

承接蔡英文的语调，他说陆委会朝着两岸不设前提会谈来努力﹕「见了面总是好说话，总比你在遥远的天边胡思乱想，没有现实感，会有一些误判。」至于对岸有否回应台方的诉求，他透露曾私下向一些中国智库学者表达蔡习会的意愿，对方说会把意见带回去。

不过他同时重申，近期中国发挥「所谓锐实力」，包括强迫外国航空公司把台湾改名，「让人觉得很不舒服」，强调约制中国与期盼蔡习会是「一码归一码」。

蔡习会如何成真？

新加坡南洋理工大学国际关系学院副教授李明江接受《德国之声》访问时形容，蔡英文在任期内亲晤习近平的可能性很小，「现在没有看到任何希望」。他分析，实现蔡习会的挑战性远远比马习会大。「现在大陆愈来愈倾向所谓『底线思维』-- 你可以做一些事情，但不要越过红线，否则大陆会用很多手腕做法进行揭制和打压。」

他说归根究底关键还是两岸在九二共识上的鸿沟：「核心是一个中国，这方面大陆态度很坚决。最大阻碍是蔡政府不太可能满足大陆这个要求，如果能克服蔡习会就有可能，否则只是空谈。我也看不到台湾领导人能有太大让步，因为她也面临岛内很大压力。」而蔡英文多番强调不带前设的会谈，他亦直言﹕「从台领导人角度，这是最好的办法，但可以说完全不可能被大陆所接受」。

对于如何表述九二共识，一直是历任台湾总统的难题。李明江认为当中并非完全没有迴旋空间﹕「一些非正式的说法也提过，大陆不一定要求民进党逐字逐句像当年马英九一样承认九二共识，裡面是有弹性空间。对大陆政府来说，只要一个中国涵意概括到、讲到了，基本上就算是过关。」但是目前两岸严重缺乏互信，这一步也很难达到。

美国因素影响超越岛内政局

台方接连释出重返谈判桌的意愿，李明江认为现时台方对蔡习会迫切感比中方更强烈。因为台湾面对的情势愈来愈不利，尤其国际空间愈来愈小，面对中国政府明显加强打压，蔡政府更加忧虑台海关係发展。

他特别提到，与两年多前的马习会不同，今天的局势还多了一个主导因素﹕美国。「美国因素超过了台湾岛内政治情势的影响，尤其过去一年很大变化，包括国防授权法、台湾旅行法，美国都有意识地打台湾牌围堵中国。两岸问题不再是台海之间竞争较量，而是成为中美两个大国的博奕，令局面更複杂。」

他认为未来需要关注美台官员和军事互动发展，一旦升级的话，中方很大机会进一步收紧对台政策，採取反制措施，台湾利益也可能成为中美博奕的牺牲品。