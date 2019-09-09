台企和硕违规使用学生工 苹果暂停新业务合作

台湾企业和硕近日被曝出违规使用学生工人而被苹果公司暂停委交新业务。和硕公司周一回应称，既有业务并没有受到影响。公司“将积极全力改进，有信心在近期内完成，不会影响新业务”。
（德国之声中文网）据德新社报道，苹果公司一名发言人证实， 代工iPhone等产品的台湾企业和硕存在违规使用学生工人、要求学生工人加班或上夜班的现象，而且还试图伪造文件掩盖其违规行为。但是根据苹果公司的调查并未发现强迫劳动或者雇佣童工的情况。
目前苹果暂时终止与和硕公司的新业务合作。据报道， 受此消息影响，在台北上市的和硕公司周一（11月9日）收盘时股价下跌2.1%。
和硕公司是苹果重要的合作伙伴，为苹果组装iPhone和iPad。
据澎湃新闻报道，有供应链知情人士于7日透露，涉事的是和硕在上海和昆山的两家公司，昌硕科技（上海）有限公司和世硕电子（昆山）有限公司，他们违规使用学生工，要求学生工人在实习工作期间加班、上夜班。
和硕公司发表声明称，他们在发现上述事实后“立即采取了妥善安排，将这些学生送回学校或家中”，“提供合理的报酬及必要的支持和照顾”。
根据苹果公司对供应商行为准则的规定，供应商可雇佣超过适用法定最低年龄但未满18岁的未成年人，从事不危害其健康、安全或道德的工作，但不得要求其加班或从事夜间工作。
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