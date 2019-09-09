台企和硕违规使用学生工 苹果暂停新业务合作

（德国之声中文网）据德新社报道，苹果公司一名发言人证实， 代工iPhone等产品的台湾企业和硕存在违规使用学生工人、要求学生工人加班或上夜班的现象，而且还试图伪造文件掩盖其违规行为。但是根据苹果公司的调查并未发现强迫劳动或者雇佣童工的情况。

目前苹果暂时终止与和硕公司的新业务合作。据报道， 受此消息影响，在台北上市的和硕公司周一（11月9日）收盘时股价下跌2.1%。

和硕公司是苹果重要的合作伙伴，为苹果组装iPhone和iPad。

据澎湃新闻报道，有供应链知情人士于7日透露，涉事的是和硕在上海和昆山的两家公司，昌硕科技（上海）有限公司和世硕电子（昆山）有限公司，他们违规使用学生工，要求学生工人在实习工作期间加班、上夜班。

和硕公司发表声明称，他们在发现上述事实后“立即采取了妥善安排，将这些学生送回学校或家中”，“提供合理的报酬及必要的支持和照顾”。

根据苹果公司对供应商行为准则的规定，供应商可雇佣超过适用法定最低年龄但未满18岁的未成年人，从事不危害其健康、安全或道德的工作，但不得要求其加班或从事夜间工作。

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