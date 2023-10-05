 台企助華為建廠？台灣政府：無涉半導體 | 经济纵横 | DW | 05.10.2023

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经济纵横

台企助華為建廠？台灣政府：無涉半導體

有外媒點名4家台灣企業幫助華為相關企業，在中國深圳興建半導體廠，或有違反美國制裁令之嫌。台灣政府官員週三回應強調無涉關鍵技術，但官方將展開調查，涉事四家公司也紛紛表態。

彭博社報導，四家台灣企業幫助華為在中國設立半導體廠，但台灣官方和企業皆認為無涉及敏感技術，圖為2018年華為一家門市

彭博社報導，四家台灣企業幫助華為在中國設立半導體廠，但台灣官方和企業皆認為無涉及敏感技術，圖為2018年華為一家門市

（德國之聲中文網）彭博社本週發布調查報導，指4家台灣企業疑似協助中國科技巨頭華為的相關企業，在深圳打造晶圓廠，引發外界高度關注。

被點名的4家台企分別為：崇越科技、亞翔工程、漢唐集成以及矽科宏晟，被質疑有嫌疑因此逃避美國出口禁令。由於這4家公司中有3家在台股上市，1家在台股上櫃市場（OTC）交易，市場憂心這4家公司可能被美國政府列入黑名單當中，不利海外業務拓展。但台灣官員表示，這些公司並沒有涉及科技管制項目。

根據台媒報導，王美花週三（10月4日）表示，「這一些的廠商我們初步的了解，目前他們都是做建廠工程，比較低階的這種廢水、或者環保的工程等等，跟我們界定的關鍵技術是不太一樣。」

台灣國安局長蔡明彥4日也說，「（四家公司）從事的是涉及到科技廠商的廠房興建，特別是涉及到無塵室環保、以及機電工程，所以沒有涉及到科技出口管制的項目。」

不過，台灣經濟部此前也表示將調查這4間公司與華為的關係，以了解他們的動態，並提醒企業留意美國的出口管制措施。

台灣經濟部認為，四家台企沒有違反禁令，但將調查四家公司與華為的關係，圖為台灣經濟部logo（資料照）

台灣經濟部認為，四家台企沒有違反禁令，但將調查四家公司與華為的關係，圖為台灣經濟部logo（資料照）

四家公司都喊冤

綜合台灣媒體的報導，這4家台廠中，漢唐是全球晶圓製造龍頭台積電的重要協力廠，也協助台積電興建美國廠。漢唐回應稱，沒有違反美國的出口管制規定。

亞翔則長期和台灣另外一家晶圓製造商聯電合作，負責承接廠務工程。亞翔回應，該集團在中國上市的子公司，僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料、管制產品，或半導體生產設備領域。

崇越為設備材料通路商，對媒體澄清只有協助進行環保工程。

矽科宏晟的主要業務為廠務供應系統整合，該公司表示，僅提供2家中國企業的廠務端化學品供應系統工程，並未提供半導體製程設備。

彭博社報導指出，矽科宏晟獲得2家中國公司的供應合約，分別是深圳市鵬新旭技術，以及去年12月被美國列入實體名單的鵬芯微集成電路製造公司。而這2家中國公司都是華為半導體供應鏈的合作夥伴。《彭博社》報導，在經詢問後，矽科宏晟科技已從網站上刪除了這項消息。

華為則沒有回應《彭博社》的多次置評請求。

華為今年發行的新手機Mate 60吸引了眾多中國的消費者（資料照）

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專家：台灣企業恐需選邊站

雖然台灣官方跟4家公司都表示，與中國的合作並未違反禁令，但有專家仍擔憂，類似事件可能會對台灣的科技產業造成壓力。台灣企業未來恐需在中國市場與美國市場當中「選邊站」，而無法兼顧兩國市場

台灣公視引述台灣資深產業顧問陳子昂分析寫道：「如果因為地緣政治的因素，讓大企業不得不選邊站，進而影響到它的營收，當然就會影響到台灣的出口，也包含了我們整體的GDP（國內生產毛額），所以這個我相信都不是大家樂見的結果。」

台灣《電子時報》則報導，一名不願具名台灣專家認為，美國「隔山震虎」的企圖明顯，主要是示警全球半導體供應鏈、二手設備業者，勿有繞道挑戰美國禁令的想法。

（綜合報導）

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