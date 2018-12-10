 台乐队申请赴港演出 遇到″拖字诀″ | 文化经纬 | DW | 22.12.2018

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台乐队申请赴港演出 遇到"拖字诀"

台湾重金属乐团"闪灵"计划赴港演出，因迟迟未获得演出工作签证而不得不取消本周日的演出。该乐队支持台湾独立。

Taiwanese Band - Chthonic (Imago/ZUMA Press)

闪灵乐队资料照片

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本周一（9月26日），台湾对香港近期对数名民进党政治家拒发签证予以抨击。自蔡英文5月就任台湾总统后，两岸关系进入冰冻期，中国大陆对台湾展开全方位施压。 (26.09.2016)

英国媒体《金融时报》资深编辑马凯週四试图以观光签证入境香港，却在海关遭拒绝入境。上个月，香港政府拒绝延长他的工作签证，引發了上万人联署要求港府说明原因。 (09.11.2018)

英国《金融时报》亚洲版编辑、香港外国记者会第一副主席马凯（Victor Mallet）遭港府拒绝续发工作签证，令人怀疑与他邀请港独人士演讲有关, 事件继续广泛发酵，多个记者组织今日到政府总部递交万人联署请愿信，要求特首林郑月娥解释。德国之声就此事访问拥有40年研究中国经验的时事评论员林和立。 (09.10.2018)

（德国之声中文网）Chthonic 闪灵乐队在脸书Facebook上表示，香港政府迟迟未发演出工作签证，不得不取消本次演出。

"香港01"报道，香港歌手何韵诗本月举办音乐节《我们正在音乐节》，也邀请了闪灵进行演出。她本周六凌晨在脸书上发布了一份通知，表示原定于周日（12月23日）闪灵登台，因香港入境处直至这几天仍未有正式回复，只能无奈宣布闪灵乐队的演出正式取消。

通知还指出，11月中旬，闪灵就递交申请，但入境处一直未给正式回复，每次追问，对方都仅表示等待上司回复中。何韵诗写道："以往为演唱会给非港人外籍人士，申请工作证只需一个星期便获批的经验和速度来看，这次的处理时间及效率上明显有别。"     

闪灵乐队1995年成立，当时参与创办乐队的林昶佐也活跃在政治舞台，2016年，林昶佐代表主张台独的"时代力量"胜出立委选举。法新社指出，就在同一年，他没有拿到赴港旅行证件。

Taiwanese Band - Chthonic (Imago/AFLO/N. Datiche)

闪灵乐队合影，林昶佐站在最左边

"香港01"本周六尝试联络香港入境处，对方回复不会评论个案，重申出境处会根据香港法例及现行入境政策，考虑所有与申请相关的因素和情况，决定是否批准个别人士的申请。     

何韵诗在脸书上发出质疑，说这次只是纯音乐交流，怕什么呢？台湾《苹果日报》援引闪灵团长Doris表示乐队以前曾去过香港演出，近几年来，团员各自有不同规划："像是结婚、怀孕生小孩、选立委啦，所以有一阵子没去香港了，我们也是第一次碰到这种状况，以前工作证1、2个礼拜就下来了，这次比较久，想说等看看，昨天才得知真的取消。"她还说，这些年在香港的朋友，都说"香港变了"："我们也有感觉到，2000年时开始常去香港表演，现在在台湾也看得出来香港政治发展及转变。"

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瓦肯的“中国风”重金属

台湾《苹果日报》指出，2016年林昶佐申请入港被拒，他本来计划到香港听许冠杰的演唱会。事后林昶佐批评一国两制及港人治港崩坏，认为香港的自由正快速消逝。

 

文木 （综合报道）

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Taiwanese Band - Chthonic (Imago/ZUMA Press)

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