可能犯法：美国政府警告同新疆有业务的美企

（德国之声中文网）美国政府周二（7月13日）加强了对企业的警告，指出与中国新疆地区的供应链和投资联系将面临越来越大的风险。警告提及新疆存在强迫劳动和侵犯人权现象。

美国国务院在相关声明中说，鉴于这些侵权行为的严重性和涉及范围，不退出供应链的企业和个人可能会面临违反美国法律的风险。

美国劳工部和美国贸易代表新进参与共同更新了最新的咨询意见，该文件的旧版本于上届政府执政期间即2020年7月1日首次发布，由商务部、国土安全部和财政部联合签署。

路透社评论认为，国务院此次声明显示美国政府在这个问题上开始进行更广泛的协调。

新的咨询意见指出，如果美企业务与中国政府 “大规模和不断增长的监控 ”有哪怕是 “间接 ”的联系，就有可能违反美国法律。

上周五，拜登政府将多家中国公司列入其经济黑名单，其中14家据称是在新疆参与了侵犯人权和高科技监控。

本周一，美国国务院在一份年度报告中再次将中国对新疆维吾尔人和其他少数民族进行的镇压定义为“种族灭绝”。

中国则一直否认在新疆有压迫行为，称它在新疆建立了职业培训中心，以此应对宗教极端主义。

周三（7月14日）中国国务院新闻办发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书。该文件指出，“70多年来，中国共产党和中国政府始终坚持‘以人民为中心’的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，把人权的普遍性原则与中国实际相结合。”

白皮书认为新疆正处于历史上最好的发展时期，“新疆各民族不论人口多少、历史长短、发展水平高低、风俗习惯差异等，都具有平等的地位，共同参与国家事务、管理地方事务、行使基层民主权利。”

(综合报道)

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