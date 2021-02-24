 可疑包裹在公海漂浮 新西兰查获3.2吨可卡因 | 科技环境 | DW | 08.02.2023

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科技环境

可疑包裹在公海漂浮 新西兰查获3.2吨可卡因

新西兰警方和海关缉获了逾3吨的可卡因，破了历史纪录。这些毒品漂浮在公海上，原本可能计划运往澳大利亚。

被查获的可卡因可能是运往澳大利亚市场的

被查获的可卡因可能是运往澳大利亚市场的

（德国之声中文网）新西兰当局查获了漂浮在太平洋上的3.2吨可卡因，这是该国有纪录以来最大规模的一次毒品走私案。据警方称，这些毒品的估值为5亿新西兰元。警察局长科斯特（Andrew Coster）表示：「这一发现对于该产品的南美制造商和经销商来说，无疑是一次严重的财务打击。」如此数量足以为澳大利亚的买家提供一年份的可卡因，或为新西兰的买家提供30年份的可卡因。 」

毒品包装完整，漂浮在公海上

毒品包装完整，漂浮在公海上

尚未有人因此被逮捕

这些可卡因被装在81个包裹中，显然是有人在新西兰东北部国际水域的漂浮中转站投放的，至于是来自船只还是飞机仍不得而知。警方称，这些毒品本来应该在落脚处由另一艘船接手。警察局长强调，目前还没有人因这一发现被捕。

这些遭查获的可卡因将被销毁。新西兰海关发言人佩里（Bill Perry）说，这次查获是一个很好的例子，说明组织犯罪在全球毒品贸易是多么地无远弗届，「这表明在这一地区，我们无法幸免于有组织的大规模毒品走私活动」。

（德新社、法新社、RTR）

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