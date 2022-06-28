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可持续性（英语：sustainability），又称永续性，可以是一个想法，一个性质的生活系统，生产方法，或一种生活方式。例如“可持续发展”
可持续性从广义上来讲，是能够保持一定的过程或状态，但这一词普遍常用于研究生态和社会的关系。
西方七国首脑决定斥资六千亿美元，推动发展中国家以及新兴工业国家的可持续性发展。德语媒体认为，这是西方国家对中国"一带一路"倡议发出的明确信号。
从计算角度看，本周三（5月4日），德国已耗尽若以可持续性方式使用本可供全年之需的自然资源。
北京奥运的主办方强调，本届冬奥会是绿色环保和可持续性的典范。但有环保人士和专家对此提出质疑。
新年伊始，欧委会一项有关所谓能源分类的提案就激起批评声浪和激烈讨论。按照该草案，在特定条件下投资天然气和核电将被视为投资可持续性的绿色能源。德国三党联盟政府将对该提案做出何种反应？
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
西班牙毕尔巴鄂的河面上出现了一个巨大装置艺术“溺水的女孩”，吸引许多人驻足。这个雕塑要传达什么样的信息？
與一般建築比起來，3D打印房屋有著低成本、低人力需求、低环境污染等優勢，隨著技術革新，越來越多特殊設計推陳出新。雖然在法規及安全性上仍面臨挑戰，但3D打印已逐漸成人們眼中，未來的主要建築技術之一。
7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。
自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
对于投资人，比特币意味着情绪上的大起大落。然而，这个数字货币的涨势究竟有多少可持续性？
2021年跨年前夕，德国禁止商家贩卖烟花爆竹。这是否是一个寻找具有可持续性的烟花替代品的契机？
《孤独星球》每年都发布一份旅行榜单，列出世界上最不容错过的旅行目的地。该杂志新近发布的2021年清单将社会责任、可持续性发展承诺以及多样性放在重要位置上。
有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？
气候保护人士抨击西班牙企业Zara成功完美化了的那“穿完即丢的时装业”。迹象显示，消费者对快时尚的评价也发生了变化。
年年达沃斯，今年大不同。德国之声副主编Manuela Kasper-Claridge发现，商界领袖们积极响应呼吁，承诺为可持续性发展进行重大战略转变。
长年生活在北京的德国记者Frank Sieren在《柏林日报》发表文章称，中华人民共和国在成立70年后已跻身世界最强大、最具创新力的国家之列。《商报》客座评论把目光投向中国模式的可持续性。
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