可持续性（英语：sustainability），又称永续性，可以是一个想法，一个性质的生活系统，生产方法，或一种生活方式。例如“可持续发展”

可持续性从广义上来讲，是能够保持一定的过程或状态，但这一词普遍常用于研究生态和社会的关系。