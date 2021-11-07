为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

可持续

可持续性（英语：sustainability），又称永续性，可以是一个想法，一个性质的生活系统，生产方法，或一种生活方式。例如“可持续发展”

可持续性从广义上来讲，是能够保持一定的过程或状态，但这一词普遍常用于研究生态和社会的关系。

13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

欧盟的难题：核电是绿色能源吗？ 07.11.2021

在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。

太阳能露营车:澎湃动力天上来 04.11.2021

不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。

Gefrorene Pesto Tropfen unter den Top-Innovationen auf der Lebensmittelmesse Anuga, der weltweit führenden Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, 2021 in der Koelnmesse. Köln, 08.10.2021

创新、可持续性、新奇——2021年世界食品行业大趋势 11.10.2021

"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
A fibreglass sculpture entitled 'Bihar' (Tomorrow in Basque), by Mexican hyperrealist artist Ruben Orozco, is submerged in the Nervion river in Bilbao, Spain, September 27, 2021. REUTERS/Vincent West

西班牙河上“溺水的女孩” 03.10.2021

西班牙毕尔巴鄂的河面上出现了一个巨大装置艺术“溺水的女孩”，吸引许多人驻足。这个雕塑要传达什么样的信息？
Chinese fishing boats set out to fish in Zhoushan, east Chinas Zhejiang province, 16 September 2013. Fishing boats with red flags fluttering were ready to start fishing at a port in Zhoushan, east Chinas Zhejiang province, 15 September 2013. As the summer fishing moratorium ends, more than 3,000 fishing boats resumed fishing from 16 September 2013.

美将中国、台湾列入非法渔业清单 恐遭国际制裁 18.08.2021

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）发布每两年一度的「国际渔业管理改善报告」，中国、台湾双双被列入「非法渔业」及「混获」的两个清单上，其中台湾更是首次上榜。
Häuser aus dem 3D Printer

未來住宅：3D打印之家 02.08.2021

與一般建築比起來，3D打印房屋有著低成本、低人力需求、低环境污染等優勢，隨著技術革新，越來越多特殊設計推陳出新。雖然在法規及安全性上仍面臨挑戰，但3D打印已逐漸成人們眼中，未來的主要建築技術之一。

上帝视角：永远飘浮的气球空拍机 29.07.2021

科技的日新月异，让空拍机永远飘浮空中变成可能。这台靠氦气球飞行的无人空拍机利用太阳能充电并可持续飘浮，从“上帝的视角”拍摄各种美丽景致。
epa03025997 An employee of the online retailer Amazon transports goods through the hall in the logistics center in Bad Hersfeld, Germany, 06 December 2011. German factory orders soared in October, buoyed by a sharp rise in demand from the country's eurozone partners, data released 06 December showed. Germany's economics ministry said monthly new industrial orders jumped by a more-than-forecast 5.2 per cent from September when orders slumped by 4.6 per cent. Analysts had predicted a more modest gain of 1 per cent in October. EPA/UWE ZUCCHI |

退货的结局是销毁？亚马逊仓库遭遇指责 27.07.2021

亚马逊一个物流中心销毁新品的画面令公众愤怒。德国明令禁止销毁完好无损的商品。但是，人们会遵守吗？疫情造成的库存积压又怎么办呢？

--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

德语媒体：中国通往气候中性的第一步 16.07.2021

7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。

树皮做衣服 时尚又环保 04.07.2021

树皮衣是乌干达的一项独特传统工艺，也是世界非物质文化遗产。在乌干达西南部村庄，村民们循环利用树木制作“可再生布料”，发展永续新时尚。
People look at a light show on the Bund promenade in Shanghai on June 30, 2021, on the eve of the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

德语媒体：共产党为什么不应该干掉私营经济？ 01.07.2021

木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。中国的私营企业家变得过于成功时，他会经历什么呢？马云有着亲身体会。德语媒体发表评论指出，成功的道路万千条，中国也必须找到属于自己的道路，但是如果中国经济“缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的”。
Sunlight streaming through the surface of the Pacific Ocean. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

空间站和火箭残骸坠海之后? 17.05.2021

自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Yang Nianlian (R), 33, spends time with his landlord's family as they celebrate the Chinese Lunar New Year in Majuqiao Town, a suburb of Beijing, China, February 11, 2021. REUTERS/Tingshu Wang SEARCH MIGRANTS WANG FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

GDP的2%用来“输血”:中国召开脱贫表彰大会 25.02.2021

去年11月，中国当局就宣布全国所有贫困县均已脱贫。星期四，习近平在全国脱贫表彰大会上宣布，农村贫困人口全部脱贫。不过，习近平在讲话中只是很笼统地回应了代价高昂的“运动式扶贫”是否可持续之问题。
Gestapelte Container in den Nationalfarben von der EU und der Volksrepublik China, Symbolfoto Handelsbeziehungen *** Stacked containers in the national colors of the EU and the Peoples Republic of China Symbolfoto trade relations

德语媒体: 私企也姓党 经济怎会好? 25.01.2021

《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。
Bitcoin value. File photo dated 16/10/15 of a Bitcoin ATM, as the cryptocurrency went into freefall on Friday, with its price collapsing from nearly 20,000 US dollars earlier this week to around 12,000 US dollars as steam appeared to be running out of its year-end rally. Issue date: Friday December 22, 2017. According to Coindesk, the cryptocurrency was trading at 12,137 US dollars, a fall of 36\% in five days. See PA story CITY Bitcoin. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:34235461 |

比特币：升无止境？ 05.01.2021

对于投资人，比特币意味着情绪上的大起大落。然而，这个数字货币的涨势究竟有多少可持续性？
Fireworks explode near Berlin's landmark TV tower at the city´s Alexanderplatz to usher in the New Year on January 1, 2020. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

放烟花能否环保、传统两者兼顾？ 03.01.2021

2021年跨年前夕，德国禁止商家贩卖烟花爆竹。这是否是一个寻找具有可持续性的烟花替代品的契机？
显示更多文章