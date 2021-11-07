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可持续性（英语：sustainability），又称永续性，可以是一个想法，一个性质的生活系统，生产方法，或一种生活方式。例如“可持续发展”
可持续性从广义上来讲，是能够保持一定的过程或状态，但这一词普遍常用于研究生态和社会的关系。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
西班牙毕尔巴鄂的河面上出现了一个巨大装置艺术“溺水的女孩”，吸引许多人驻足。这个雕塑要传达什么样的信息？
美国国家海洋暨大气总署（NOAA）发布每两年一度的「国际渔业管理改善报告」，中国、台湾双双被列入「非法渔业」及「混获」的两个清单上，其中台湾更是首次上榜。
與一般建築比起來，3D打印房屋有著低成本、低人力需求、低环境污染等優勢，隨著技術革新，越來越多特殊設計推陳出新。雖然在法規及安全性上仍面臨挑戰，但3D打印已逐漸成人們眼中，未來的主要建築技術之一。
科技的日新月异，让空拍机永远飘浮空中变成可能。这台靠氦气球飞行的无人空拍机利用太阳能充电并可持续飘浮，从“上帝的视角”拍摄各种美丽景致。
亚马逊一个物流中心销毁新品的画面令公众愤怒。德国明令禁止销毁完好无损的商品。但是，人们会遵守吗？疫情造成的库存积压又怎么办呢？
7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。
树皮衣是乌干达的一项独特传统工艺，也是世界非物质文化遗产。在乌干达西南部村庄，村民们循环利用树木制作“可再生布料”，发展永续新时尚。
木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。中国的私营企业家变得过于成功时，他会经历什么呢？马云有着亲身体会。德语媒体发表评论指出，成功的道路万千条，中国也必须找到属于自己的道路，但是如果中国经济“缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的”。
自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
去年11月，中国当局就宣布全国所有贫困县均已脱贫。星期四，习近平在全国脱贫表彰大会上宣布，农村贫困人口全部脱贫。不过，习近平在讲话中只是很笼统地回应了代价高昂的“运动式扶贫”是否可持续之问题。
《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。
对于投资人，比特币意味着情绪上的大起大落。然而，这个数字货币的涨势究竟有多少可持续性？
2021年跨年前夕，德国禁止商家贩卖烟花爆竹。这是否是一个寻找具有可持续性的烟花替代品的契机？
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