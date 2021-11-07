德语媒体：共产党为什么不应该干掉私营经济？

木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。中国的私营企业家变得过于成功时，他会经历什么呢？马云有着亲身体会。德语媒体发表评论指出，成功的道路万千条，中国也必须找到属于自己的道路，但是如果中国经济“缺少蓬勃发展的私营领域，创新和生产力的可持续增长是绝对不可想象的”。