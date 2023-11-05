专家谈可持续性建筑：中国式拆迁不见得好

世界上不少国家，特别是发展中国家和转型国家，人口不断增长。而且，由于这些国家农村地区的发展前景不理想，迫使越来越多的农村人口涌向大城市寻找生路，致使这些城市膨胀，成为人口上千万的超级大城。而反过来，欧洲国家以及日本的人口数量却在下减。这两种截然相反的发展，都需要人们拿出在社会意义上和生态意义上都具备可持续性的方案。德国之声记者就此采访了德国专家。