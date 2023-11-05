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可持续性（英语：sustainability），又称永续性，可以是一个想法，一个性质的生活系统，生产方法，或一种生活方式。例如“可持续发展”
可持续性从广义上来讲，是能够保持一定的过程或状态，但这一词普遍常用于研究生态和社会的关系。
德国汽车厂商在可持续电动汽车制造领域排在美国特斯拉和中国比亚迪之前。但它们能否成为真正的赢家？
有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
西班牙毕尔巴鄂的河面上出现了一个巨大装置艺术“溺水的女孩”，吸引许多人驻足。这个雕塑要传达什么样的信息？
與一般建築比起來，3D打印房屋有著低成本、低人力需求、低环境污染等優勢，隨著技術革新，越來越多特殊設計推陳出新。雖然在法規及安全性上仍面臨挑戰，但3D打印已逐漸成人們眼中，未來的主要建築技術之一。
气候保护人士抨击西班牙企业Zara成功完美化了的那“穿完即丢的时装业”。迹象显示，消费者对快时尚的评价也发生了变化。
未来在德国，“绿纽扣”标志将清楚显示，在服装制作过程中遵守了特定标准。不过，对这一认证标志的批评之声仍不绝于耳。
联合国峰会通过了2030年可持续发展议程，其中包含了17个全球发展的目标，致力于未来十几年内消除极端贫困、战胜不平等、遏制气候变暖。这些议题的具体目标都是什么呢？
德国发展媒体奖致力于强调人权和发展之间的紧密联系，特别关注受歧视的弱势群体。
水利工程在许多地方都会导致乱砍乱伐、鱼类死亡和当地居民被迫迁徙等负面问题。环保人士认为，环保人士认为，在如何将水坝构建得更具可持续性方面，人们还做的远远不够。
无论德国鸡蛋里的二恶英，中国奶粉里的三聚氰胺，还是英国牛肉里携带的疯牛病：最近一些年发生在食品领域的丑闻层出不穷。这表明，从农民到消费者的途径越来越不透明，而许多丑闻与工业化的农业体制有关。
世界上不少国家，特别是发展中国家和转型国家，人口不断增长。而且，由于这些国家农村地区的发展前景不理想，迫使越来越多的农村人口涌向大城市寻找生路，致使这些城市膨胀，成为人口上千万的超级大城。而反过来，欧洲国家以及日本的人口数量却在下减。这两种截然相反的发展，都需要人们拿出在社会意义上和生态意义上都具备可持续性的方案。德国之声记者就此采访了德国专家。
联合国环境署主任克劳斯.托普费尔在德国可持续性发展理事会年会上发表演讲说，消除世界范围内的贫困只能靠各国加强环保政策，“不保护生态系统就等于是剥夺了穷人的发展机会”。
来自德国的联合国环境署主任托普费尔在柏林出席一次会议时指出，美国的飓风灾难给人类的教训之一是：我们必须摆脱对石油的依赖性。他还认为，环保与经济增长并不矛盾。
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