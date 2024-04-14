可怕的“小男孩”和“小女孩”——厄尔尼诺和拉尼娜现象

（德国之声中文网）4月4日，津巴布韦总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）宣布，由于“厄尔尼诺效应造成的严重粮食问题”，津巴布韦进入“干旱灾害状态”。

同样由于厄尔尼诺引发的干旱继续摧毁整个南部非洲的农作物，赞比亚和马拉维已经宣布进入灾难状态。

科学家称，这一厄尔尼诺周期大约从去年6月开始，12月达到顶峰，然后开始减弱，它也是东南亚——包括菲律宾——出现极端高温和干旱的原因，那里的学校因创纪录的气温而被迫停课。

厄尔尼诺（El Nino，西班牙语“小男孩”）是一种太平洋天气现象。它与2023年创纪录的全球气温有关，这一年的气温达到了有记录以来最热的年份。

它的“小妹妹”拉尼娜（La Nina，西班牙语“小女孩”）造成的天气模式虽然多变，但往往更潮湿，并引发强烈的风暴和飓风。

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厄尔尼诺如何导致极端天气

厄尔尼诺天气阶段是所谓的厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）的一部分，这是一种发生在太平洋的气候模式。厄尔尼诺现象通常每2-7年出现一次，此时太平洋上东西向的常规信风会减弱，有时甚至会逆转。

这些风通常吹过赤道，将南美洲的暖水带向东南亚和澳大利亚。

但是，当风开始平息时，温暖的海水就会留在南美洲，无法向西移动。由于暖流抑制了东太平洋通常的冷水上涌，大气中的额外热量通常会增加区域降雨量，导致玻利维亚等南美洲北部国家发生洪灾。







与此同时，西太平洋暖流的缺失会导致干旱和极端气温。

虽然厄尔尼诺高峰期的2023-24年夏季澳大利亚将出现噩梦般的火灾季节的预测没有成为现实，但8月到10月仍然是120年来最干旱的月份。

厄尔尼诺对海洋热量的破坏会改变高速气流的路径。高速气流在地球上穿行，引发降雨。这造成了广泛的气候破坏，包括印度尼西亚和印度季风的停滞，以及大西洋飓风活动的减少。

此外，厄尔尼诺也是造成2023年末东非暴雨和洪水的部分原因。截至去年年底，洪水造成肯尼亚120人死亡，70万居民流离失所。

尽管研究人员发现厄尔尼诺对东非降雨量的直接影响相对较小，但他们表示，厄尔尼诺可以启动印度洋正向偶极子，这是给该地区带来极端洪水的另一种气候模式。

拉尼娜助长暴雨和飓风

拉尼娜是厄尔尼诺/南方涛动中的另一个关键阶段，其影响与厄尔尼诺相反，因为主要的东西风变得比平时更强。

西部暖水的增加会给澳大利亚和东南亚带来更多降雨。

从美国西南部和墨西哥到南美洲的东太平洋地区，拉尼娜现象会引发干旱和野火。然而，区域变异性意味着美国东北部各州和加拿大在拉尼娜冬季往往更加潮湿和寒冷。拉尼娜现象通常也会增强大西洋盆地的飓风活动，大西洋创纪录的暖海洋表面温度加剧了这一现象。

“小男孩”和“小女孩”的影响难以预测

虽然拉尼娜现象和厄尔尼诺现象是自然规律，但它们的影响会因时间、持续时间和复杂的气候影响（包括人类引起的全球变暖）而有所不同。

有证据表明，气候变化使厄尔尼诺/南方涛动现象更加频繁和剧烈。

科学家说，随着地球升温，厄尔尼诺和拉尼娜周期影响可能会更加严重。更热的空气含有更多水分，导致更多极端降雨。

研究人员认为，通过逐步淘汰化石燃料实现温室气体净零排放有可能限制全球升温和厄尔尼诺/南方涛动的影响。



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