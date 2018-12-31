叫板美国？欧盟日本启动自由贸易区

（德国之声中文网）欧盟和日本宣布从周五开始正式启动双边自由贸易区，这是世界上规模最大的自由贸易区。这项签署于2018年的经济伙伴协定周五开始生效，自由贸易区将拥有六亿三千五百万人口的广大区域连接在一切。建立自贸区的目的是，（几乎）全面取消关税和贸易壁垒，以促进经济的发展。

欧盟委员会主席容克周四在布鲁塞尔表示，自贸区成立后，欧洲企业每年可节省10亿欧元的关税支出。而对消费者来说，商品数量将更加多样化，价格也将更为优惠。

日本是继美国和中国之后的世界第三大经济体，因而日本市场对欧洲企业非常具有吸引力。欧盟和日本共同占世界经济总量的近三分之一。

日本东京的集装箱港口

双边自由贸易协定的具体内容包括，今后欧洲企业可以向日本免税出口加工后的猪肉制品、特种奶酪以及葡萄酒。而日本方面则希望，以较低的关税向欧洲市场出口以汽车为主的工业产品。迄今为止，日本轿车需要缴付10%的关税，载重车则需缴纳10-22%的关税。

德国工业联合会表示，该协议的生效具有里程碑意义。联合会董事会成员迈尔（Stefan Mair）表示："面对全球经济前景的不确定性，欧盟和日本给出了一个面向市场、高标准、基于贸易规则的前所未有的明确回应。"他希望，欧盟也能尽快同新加坡和越南签署同类协定。

不过，环保和消费者保护组织则对欧日贸易协定持批评立场。这些组织认为，这一贸易协定过多顾及大型企业的利益，这将使今后确立严格的工业标准变得更为艰难。

欧盟负责贸易政策的委员会对上述批评予以驳斥。贸易政策专员马尔姆斯特鲁姆（Cecila Malmström）多次重申，欧日贸易协定的签署，表明双方对共同价值观的认同，以及维护劳工、安全、环境以及消费者保护等领域最高标准的意愿。

此外，布鲁塞尔方面还强调了该协定所传递出的政治意义。该协定之所以能够快速签署实施，原因之一就是美国总统特朗普所推行的经济政策。欧盟和日本均指责美国奉行贸易保护主义路线，并希望通过建立欧日自由贸易区作为回应。容克周四表示："这是欧盟和日本对世界发出的一个信号，世界未来应拥有一个开放和公平的贸易环境。"

达扬/叶宣（德新社）