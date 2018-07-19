叫板星巴克  瑞幸咖啡"烧钱"抢占中国市场

（德国之声中文网）中国初创公司瑞幸咖啡luckin coffee正投出大量资金，以大幅折扣吸引顾客，挑战星巴克Starbucks的主导地位，他们的客户群针对的是办公室白领或者爱叫外卖的学生。

星巴克和另外一家进军中国的英国咖啡连锁店咖世家 Costa Coffee为客人提供了一个工作场所，人们也可以约上几个朋友在店里聚会，但大多数瑞幸咖啡的风格完全不同，他们的店面更像是"外卖厨房"。面积很小，没有桌子，甚至都没有收银机，因为客人们都用手机支付。

瑞幸咖啡的价格要比其它国际品牌便宜大约三分之一，比如，一个大杯拿铁在星巴克大概要31元，瑞幸咖啡只要24元。

北京的金融分析师于谦（音）对法新社说："觉得这里方便，不排长队，也不用自己一个人坐在一边等咖啡。比较起来，这家的咖啡稍甜，口感更像很多人都爱喝的奶茶。"

瑞幸咖啡的强势战略凸显了其他中国初创公司所采用的策略，这些公司用这种方式在西方品牌中脱颖而出。

走向市场仅一年后，这家公司就在本月早些时候宣布将在今年年末之前开2500家分店，如果达到这个目标，瑞幸咖啡在全国各地就有大约4500家分店，与之相比，星巴克分店大约有3600家。

根据欧睿国际Euromonitor的统计，星巴克占中国约34亿美元咖啡市场份额的80%。不过瑞幸咖啡首席财务官兼首席战略官沙克尔（Reinout Schakel）觉得咖啡市场还有上升的空间。他介绍说，目前中国人平均每年每人只喝4到5杯咖啡，邻国日本或是韩国虽然也爱喝茶，不过那里平均每人每年要喝300杯咖啡。

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中国是星巴克增长最快，并且是这家公司仅次于美国的第二大市场。2017年底在上海开业的首家"臻选咖啡烘焙工坊"（Reserve Roastery）是星巴克全球最大的旗舰店。不过星巴克的外卖业务起步很晚。

这家总部位于西雅图的公司联手阿里巴巴合作，在去年7月份才开始启动送外卖。Daxue Consulting的分析师胡钰琬认为，激烈的竞争也促使星巴克专注于其高端的产品--来自世界各地的稀有咖啡。不过她观察到，星巴克最近开始有商品折扣，而咖啡公司之间竞争让她联想到滴滴和优步之间的"互si"，最终，优步被挤出中国市场。

沙克尔透露，瑞幸咖啡将在未来几年内投出大笔资金以抢占市场份额。 这家企业去年在两轮融资中筹集了大约4亿美元资金，并称其估值22亿美元，成为中国最大的本土咖啡连锁店品牌。

在中国，有些初创公司在折扣促销和大规模打广告上花费太大陷入瘫痪。沙克尔对此毫不担心，他说："就算我们的商品适当打折，也不是赔钱卖，还是会有盈利的。"

文木 / 叶宣（法新社）