叫板星巴克  瑞幸咖啡"烧钱"抢占中国市场

星巴克20年前进军中国时曾放出豪言，要以每15个小时就开一家分店的速度扩张。现在，瑞幸咖啡来势汹汹，放话要每隔3.5个小时就要开一家旗舰店，碾压星巴克。有分析人士指出，这家中国咖啡连锁店烧钱抢占市场的做法让人不免想起滴滴和优步当年的"相杀"。
（德国之声中文网）中国初创公司瑞幸咖啡luckin coffee正投出大量资金，以大幅折扣吸引顾客，挑战星巴克Starbucks的主导地位，他们的客户群针对的是办公室白领或者爱叫外卖的学生。
星巴克和另外一家进军中国的英国咖啡连锁店咖世家 Costa Coffee为客人提供了一个工作场所，人们也可以约上几个朋友在店里聚会，但大多数瑞幸咖啡的风格完全不同，他们的店面更像是"外卖厨房"。面积很小，没有桌子，甚至都没有收银机，因为客人们都用手机支付。
瑞幸咖啡的价格要比其它国际品牌便宜大约三分之一，比如，一个大杯拿铁在星巴克大概要31元，瑞幸咖啡只要24元。
北京的金融分析师于谦（音）对法新社说："觉得这里方便，不排长队，也不用自己一个人坐在一边等咖啡。比较起来，这家的咖啡稍甜，口感更像很多人都爱喝的奶茶。"
瑞幸咖啡的强势战略凸显了其他中国初创公司所采用的策略，这些公司用这种方式在西方品牌中脱颖而出。
走向市场仅一年后，这家公司就在本月早些时候宣布将在今年年末之前开2500家分店，如果达到这个目标，瑞幸咖啡在全国各地就有大约4500家分店，与之相比，星巴克分店大约有3600家。
根据欧睿国际Euromonitor的统计，星巴克占中国约34亿美元咖啡市场份额的80%。不过瑞幸咖啡首席财务官兼首席战略官沙克尔（Reinout Schakel）觉得咖啡市场还有上升的空间。他介绍说，目前中国人平均每年每人只喝4到5杯咖啡，邻国日本或是韩国虽然也爱喝茶，不过那里平均每人每年要喝300杯咖啡。
中国是星巴克增长最快，并且是这家公司仅次于美国的第二大市场。2017年底在上海开业的首家"臻选咖啡烘焙工坊"（Reserve Roastery）是星巴克全球最大的旗舰店。不过星巴克的外卖业务起步很晚。
这家总部位于西雅图的公司联手阿里巴巴合作，在去年7月份才开始启动送外卖。Daxue Consulting的分析师胡钰琬认为，激烈的竞争也促使星巴克专注于其高端的产品--来自世界各地的稀有咖啡。不过她观察到，星巴克最近开始有商品折扣，而咖啡公司之间竞争让她联想到滴滴和优步之间的"互si"，最终，优步被挤出中国市场。
沙克尔透露，瑞幸咖啡将在未来几年内投出大笔资金以抢占市场份额。 这家企业去年在两轮融资中筹集了大约4亿美元资金，并称其估值22亿美元，成为中国最大的本土咖啡连锁店品牌。
在中国，有些初创公司在折扣促销和大规模打广告上花费太大陷入瘫痪。沙克尔对此毫不担心，他说："就算我们的商品适当打折，也不是赔钱卖，还是会有盈利的。"
文木 / 叶宣（法新社）