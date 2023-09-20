只许实干家发言的「气候雄心峰会」

（德国之声中文网）尽管极端天气越来越频繁，全球气温也在不断升高，但温室气体排放量仍在持续增高，化石燃料公司也在继续挣取丰厚的利润。有鉴于此，联合国秘书长古特雷斯形容本次"气候雄心峰会"是一个不做"空洞承诺"的峰会，各国领导人将在会议期间阐述减排的具体目标和行动，以及如何兑现各国在"巴黎协定"所作的承诺。

本次峰会为发言者制定了很高的门槛，联合国秘书长古特雷斯表示，只有制定了温室气体零排放具体计划的领导人才会获准发言。在收到一百多份发言申请后，联合国周二晚间公布了41位演讲者名单，其中并不包括中国、美国、英国、日本和印度等国家。古特雷斯周二表示："我明天将邀请令人信服的实干家和先行者参加我们的气候雄心峰会。"

中英领导人缺席

目前，联合国总部正在举行一年一度的联合国大会，但一些主要国家的领导人却缺席了本次年度会议，其中包括中国党和国家领导人习近平以及英国首相苏纳克。美国总统拜登周二在联合国大会上发表了讲话，并派出气候问题特使克里出席气候雄心峰会，不过，克里将不被允许发言。

气候问题智库E3G的迈耶表示："毫无疑问，如此多的排放大国领导人缺席本次峰会，显然会影响此次峰会的成果。"

迈耶表示，俄乌冲突、中美关系紧张以及经济增长的不确定性等一系列争端，都对气候保护的努力造成了负面影响，除此之外，"许多国家的化石燃料行业以及其他强大的利益团体也在极力阻挠进行必要的转型。"

非盈利组织"目标零"（ Destination Zero）的总干事亚布卢伊（ Catherine Abreu）表示："美国总统拜登没有获得在此次峰会上发言的资格，也许是一件好事。"她表示，尽管美国在可再生能源领域进行了前所未有的大规模投资，但美国也还仍在继续发展化石能源。

亚布卢伊表示："我认为这是对以往峰会的一种纠正，以往的峰会，为各国领导人提供了在国际舞台上夸耀其在气候保护领域领袖地位的机会，而他们却继续推行发展化石燃料的计划，继续在各自国内使气候危机进一步升级。"

虽然美国没有获得在本次峰会上发言的资格，但美国加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom）将代表加州出席会议。来自英国的伦敦市长萨迪克·汗也将出席。

这是2019年以来，纽约举行的规模最大的气候峰会。2019年的联合国气候峰会上，瑞典环保女孩格蕾塔·桑伯格 （ Greta Thunberg）发表了著名的"你们怎么敢这样？"的呼吁。

环保人士抗议各国政府不作为

各国在减排方面的不作为，已经引起环保人士越来越强烈的不满。上个周末，以年轻人为主的数千名气候保护积极分子在纽约举行了"结束化石燃料"大游行。

加拿大总理特鲁多以及欧盟委员会主席冯德莱恩将会如何宣介各自的减排目标，以及如何兑现对发展中国家减排努力的资助承诺，是本次峰会上引起观察家们普遍关注的重点。

发达经济体对历史上的大部分温室气体排放量负有责任，但却未能兑现对受气候变化冲击最严重的低收入国家的承诺，这一直是历次气候谈判中的一个痛点。

本次联合国气候峰会距离即将在阿联酋举行的COP28气候谈判还有几周时间。阿联酋气候谈判的主要目标是，在2030年将可再生能源提高三倍，并在2050年前停止生产未经碳捕集技术 "消减 "的化石燃料能源。

（法新社）

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